Volley femminile, il possibile tabellone dei Mondiali 2025: chi potrebbe affrontare l’Italia arrivando prima o seconda nel girone

L’Italia si presenterà da grande favorita ai Mondiali 2025 di volley femminile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Le Campionesse Olimpiche puntano a conquistare il titolo dopo essersi messe al collo la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024 e aver alzato al cielo le ultime due Nations League. Le ragazze del CT Julio Velasco dovrebbero imporsi nel girone B, visto che le tre avversarie di turno non incutono particolari problemi: Cuba e Slovacchia sono compagini di seconda e terza fascia, il Belgio non sembra avere i mezzi necessari per impensierire con costanza le azzurre.

La nostra Nazionale sembra dunque lanciata verso il primo posto e la qualificazione agli ottavi di finale. Nei primi due turni a eliminazione diretta ci si incrocerà con chi proviene dal gruppo G, in cui Germania e Polonia prevarranno agevolmente nei confronti delle modestissime Kenya e Vietnam. Se le azzurre dovessero vincere il loro girone (come da pronostico) incroceranno la seconda della Pool G, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata.

Lo scenario appare molto chiaro: l’Italia dovrebbe affrontare la perdente di Germania-Polonia negli ottavi di finale e ai quarti di finale dovrebbe incrociare la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (il Belgio, salvo sorprese di Slovacchia e Cuba) e la vincente di Germania-Polonia. Il cammino è nei fatti alla portata di Anna Danesi e compagne, anche se le tedesche e le biancorosse non andranno sottovalutate (ma sono già state battute durante la recente Nations League).

La semifinale dovrebbe essere contro il Brasile o la Cina, che potenzialmente si dovrebbero trovare di fronte dopo aver superato dei gironi decisamente comodi e un ottavo abbordabile (anche se le verdeoro dovrebbero stare attente alla Repubblica Dominicana). Si incroceranno infatti la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico). Dall’altra parte del tabellone spiccano USA, Giappone, Serbia, Turchia, possibili avversarie dell’Italia in finale.

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.

GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.

GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.

GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.

GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.

GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

POSSIBILE CAMMINO ITALIA AI MONDIALI

Fase a gironi: Belgio, Cuba, Slovacchia.

Ottavi di finale: contro la seconda del gruppo G in caso di primo posto nel girone (verosimilmente la perdente di Polonia-Germania) oppure contro la prima del gruppo G in caso di secondo posto nel girone (verosimilmente la vincente di Polonia-Germania).

Quarti di finale: in caso di primo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (verosimilmente il Belgio) e la prima del gruppo G (verosimilmente la vincente di Polonia-Germania); in caso di secondo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la prima del proprio girone (verosimilmente il Belgio) e la seconda del gruppo G (verosimilmente la perdente di Polonia-Germania).

Semifinale: contro chi avrà la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico). Verosimilmente la vincente di Brasile-Cina.

Finale: contro la formazione proveniente dall’altra parte del tabellone (Turchia, USA, Serbia e Giappone sono le più quotate).