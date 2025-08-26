Volley femminile, Francia agli ottavi dei Mondiali dopo mezzo secolo lontana dall’evento. Sarà mina vagante?

La Francia aveva partecipato soltanto a tre edizioni dei Mondiali di volley femminile prima di quest’anno: nel 1952 (settimo posto), nel 1956 (dodicesima) e nel 1974 (ventesima), poi un’assenza durata più di mezzo secolo e il meritato ritorno nella rassegna iridata che si sta disputando in Thailandia. Due giorni fa le transalpine hanno spaventato il Brasile, issandosi sul 2-0 prima di subire la rimonta di una delle grandi favorite della vigilia.

Oggi le Gallette hanno sconfitto la Grecia per 3-1 (17-25; 25-21; 28-26; 25-17), soffrendo decisamente più del previsto contro le arrembanti elleniche, che si sono issate addirittura sul 21-15 nella terza frazione e hanno avuto a disposizione tre set-point. La Francia si è così qualificata agli ottavi di finale ed è tornata tra le migliori sedici del Pianeta, conseguendo già da adesso il miglior risultato degli ultimi 69 anni.

Prestazione sopra le righe da parte della schiacciatrice Cazaute (25 punti) e della bomber Ndiaye (19). Le transalpine chiuderanno la Pool C al secondo posto alle spalle del Brasile (salvo clamorosi crolli delle verdeoro contro il modesto Porto Rico) e agli ottavi di finale incroceranno la prima classificata del gruppo F, ovvero la vincitrice del confronto tra Cina e Repubblica Dominicana (le asiatiche partiranno con i favori del pronostico).