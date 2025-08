Alice Degradi operata: addio ai Mondiali. Ballottaggio per la sostituta: le convocate per il collegiale

Alice Degradi è stata sottoposta a un intervento di pulizia artroscopica del menisco mediale del ginocchio sinistro, infortunato cadendo male nel corso set della finale della Nations League di volley femminile. La schiacciatrice aveva dovuto abbondare il campo di Lodz (Polonia) nel cuore di Lodz e dopo una serie di accertamenti si è optato per un’operazione chirurgica, perfettamente riuscita.

L’attaccante avrà così modo di iniziare l’iter riabilitativo, con l’obiettivo di riprendere l’attività agonistica nei tempi e nelle modalità corrette. Di sicuro, però, Alice Degradi non potrà giocare i Mondiali, che si disputeranno in Thailandia a partire dal 22 agosto: dodici mesi fa aveva dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un infortunio, quest’anno la stessa sorte alla vigilia della rassegna iridata.

Il CT Julio Velasco dovrà dunque decidere chi completerà il reparto di banda insieme a Myriam Sylla (titolare), Stella Nervini (colei che ha sostituito Degradi dopo l’infortunio) e Gaia Giovannini. Il nome più papabile è quello di Loveth Omoruyi (che prese il suo posto anche in occasione dei Giochi), in ballottaggio con Alice Nardo: i due martelli, compagne alle ultime trionfali Universiadi, sono state convocate per il collegiale che inizierà domenica 3 agosto a Cavalese (in provincia di Trento).

Dal gruppo di sedici atleti verranno scelte le quattordici giocatrici per i Mondiali. Presenti naturalmente tutte le big: la palleggiatrice Alessia Orro, gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la già citata Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Presenti anche le dichiarate riserve: la regista Carlotta Cambi, il libero Eleonora Fersino e la centrale Linda Nwakalor. Potrebbe esserci anche un altro ballottaggio in vista tra le centrali Yasmina Akrari e Benedetta Sartori.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Alice Nardo.

CENTRALI: Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Nwakalor, Yasmina Akrari.

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.