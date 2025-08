Dove vedere in tv Italia-Polonia, Finale Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella finale della Nations League 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 3 agosto (ore 13.00) sul campo di Ningbo (Cina). Dopo aver sconfitto Cuba e Slovenia per 3-1, i Campioni del Mondo torneranno in scena per fronteggiare i biancorossi, capaci di prevalere nei confronti di Giappone e Brasile con dei secchi 3-0. I Campioni d’Europa partiranno favoriti nei pronostici, ma i ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per firmare il colpaccio.

La nostra Nazionale disputerà l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante per la prima volta nella storia, mentre gli avversari di giornata saranno alla loro terza apparizione e inseguiranno il bis dopo il successo del 2023. Gli azzurri hanno vinto l’ultimo precedente disputato qualche settimana fa durante la fase preliminare, ma in quell’occasione i biancorossi non erano al gran completo e dunque l’esito di quel confronto va un po’ preso con le pinze.

A guidare l’Italia saranno in particolar modo il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo e il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano elementi di un certo calibro come l’opposto Sasak, i martelli Leon, Fornal e Semeniuk, il regista Komenda, i centrali Kochanowski e Nowak.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, finale della Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

Domenica 3 agosto

Ore 13.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.