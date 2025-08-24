VIDEO Sofia Raffaeli, Campionessa del Mondo al cerchio: l’esercizio della vittoria a Rio de Janeiro

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro al cerchio, laureandosi Campionessa del Mondo sulla pedana di Rio de Janeiro. La fuoriclasse marchigiana ha eseguito un esercizio meraviglioso sulle note di Tu si ‘na cosa grande e ha regolato una concorrenza stellare, salendo sul gradino più alto del podio dopo il terzo posto conseguito venerdì sera nel concorso generale individuale (unica gara prevista anche ai Giochi). Eleganza, espressività, interpretazione sono stati i punti di forza della nostra portacolori.

La 21enne ha bissato il titolo conquistato nel 2022 con questo attrezzo (a Sòfia trionfò anche sul giro completo, prima e unica italiana a riuscirci nella storia), confermandosi nella top-3 mondiale per la quarta volta consecutiva considerando anche gli argenti di Kitakyushu nel 2021 e di Valencia nel 2023. Il bronzo olimpico nell’all-around si è imposta si è imposta con il punteggio di 30.650, precedendo la bulgara Stiliana Niolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400).

Successivamente l’azzurra ha meritato anche il bronzo con la palla, da autentica protagonista della competizione più importante della stagione andata in scena in terra sudamericana. Di seguito il VIDEO dell’esercizio che ha permesso a Sofia Raffaeli di mettersi al collo la medaglia d’oro con il cerchio ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica.