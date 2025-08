Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono in semifinale dai tre metri ai Mondiali di Singapore

Altra giornata piuttosto intensa all’OCBC Aquatic Centre di Singapore, la casa dei tuffi in questi Mondiali degli sport acquatici. Giornata di qualificazione per le ragazze impegnate dal trampolino tre metri. L’obiettivo era superare il proprio taglio, in vista della semifinale di domani, che poi porterà a un’altra scrematura in cui saranno 12 le atlete a giocarsi le medaglie.

Sono, dunque, 18 le tuffatrici che domani si confronteranno per proseguire nell’avventura. Tra loro troviamo Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. La romana, dopo il bronzo dal metro e l’oro con Matteo Santoro nel sincro mixed dai tre metri, vorrebbe portarsi a casa la medaglia numero tre di quest’esperienza così fruttuosa nel Sud-Est asiatico.

Un preliminare nel quale Chiara ha cercato la consistenza e la costanza. La tuffatrice tricolore ha aperto con il doppio e mezzo indietro carpiato da 55.50. A seguire ha eseguito il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (60.00), il triplo e mezzo avanti carpiato (63.55), il doppio e mezzo rovesciato carpiato (63.00) e il doppio e mezzo ritornato carpiato (60.00). Se si vorrà puntare a salire sul podio bisognerà trovare maggior pulizia in tutte le rotazioni.

Con il punteggio complessivo di 302.05 Pellacani ha concluso al sesto posto la fase di qualificazione. Davanti a tutte, neanche a dirlo, le due cinesi Chen Jia (342.95) e Chen Yiwen (323.30), quest’ultima tutt’altro che perfetta nei propri salti. A seguire l’americana Sophie Verzyl (307.15), la svizzera Michel Heimbert e la messicana Aranza Vazquez Montano con lo stesso score di 303.45 davanti a Chiara.

Qualche problema l’ha avuto maggiormente Pizzini con il suo score di 277.70. La nostra portacolori ha concluso al 15° posto, presentando il seguente programma: doppio e mezzo indietro carpiato (58.50), doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (52.50), triplo e mezzo avanti carpiato (52.70), doppio e mezzo ritornato carpiato (57.00) e doppio e mezzo rovesciato carpiato (57.00). Appuntamento a domani con la semifinale dalle 9.02 italiane.