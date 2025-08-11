ArcoPrecisioneWorld Games
Tiro con l’arco: Matteo Borsani incanta nella prima giornata del Field ai World Games
Dopo le giornate dedicate all’arco compound, ai World Games 2025 ecco arrivare il cambio di scenario per il tiro con l’arco: si è passati infatti alla specialità del Field (noto anche come “tiro di campagna”, ndr), con i ranking round al maschile e al femminile di arco ricurvo che sono andati in archivio con ottime notizie per i colori azzurri.
Al maschile infatti uno splendido Matteo Borsani si è preso la testa di serie numero 1 totalizzando complessivamente, in 72 frecce, uno score di 395 punti, frutto di 187 punti nella prima parte di gara e 208 nella seconda.
Al femminile invece a dettare il passo è stata la teutonica Elisa Tartler, che ha completato le sue 72 frecce con un punteggio pari a 370. Bene sia Chiara Rebagliati sia Roberta Di Francesco, rispettivamente in terza e quinta posizione con 357 e 351 punti.
Nella giornata di domani inizieranno le sfide che porteranno sino all’assegnazione delle medaglie. Matteo Borsani è certo di iniziare il suo percorso sfidando il tedesco Florian Unruh, mentre Rebagliati e Di Francesco dovranno passare dalle pool prima di accedere alla strada per il podio.