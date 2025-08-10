Tiro alla fune, Cina Taipei conquista l’oro ai World Games nei -500 kg femminili

Assegnato il secondo titolo del tiro alla fune ai World Games 2025: nei -500 kg femminili l’oro va a Cina Taipei, che supera in finale la Svizzera, mentre il bronzo va alla Svezia. Non si era qualificata in questa specialità l’Italia, che invece sarà protagonista domani nella prova a squadre miste.

La finale per l’oro vede il dominio di Cina Taipei, che regola la Svizzera per 3-0 e conquista il titolo, mentre nella finale per la medaglia di bronzo è la Svezia a spuntarla, sempre per 3-0, sulla Germania. Nella finale per il 5° posto, infine, la Gran Bretagna supera gli Stati Uniti, sempre per 3-0.

Nella prima fase, in cui le 6 squadre si erano affrontate in un girone all’italiana, tutti gli incontri si erano conclusi sul 3-0, ad eccezione del pareggio per 1-1 tra Germania e Gran Bretagna. Cina Taipei aveva vinto tutti gli incontri, chiudendo davanti alla Svizzera ed alla Svezia, gerarchie confermate nella seconda fase ad eliminazione diretta.