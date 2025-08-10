Calendario World Games 2025 oggi: orari 10 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 10 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la quinta giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 48 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel nuoto pinnato, 7 nella canoa (5 dragon boat+2 maratona) e nel ju-jitsu, 6 nella muay thai e nel wakeboard, 5 nell’apnea (2 normodotati+3 paralimpica), 4 nella ginnastica (3 trampolino+1 acrobatica), 2 nell’orientamento, ed 1 nel softball, nel tiro alla fune e nel disc golf.

L’Italia sarà protagonista con tante carte da medaglia nell’apnea, mentre è già certo il podio nella muay thai, con la finale di Gianluca Giorgio Franzosi. Occasioni anche nel wakeboard, nel nuoto pinnato e nella canoa maratona, possibili sorprese dall’orientamento e dal ju-jitsu.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Sabato 9 agosto

02:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Piazzamenti

03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Preliminari

03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Preliminari

03:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Preliminari

03:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Preliminari

03:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Preliminari

03:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Preliminari

03:00 Biliardo – Heyball misto – Ottavi

03:00 Canoa – Dragon Boat open 8-posti 200m misto – Finale

03:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Argentina)

03:00 Lacrosse femminile – Sixes – Piazzamenti

03:30 Canoa – Dragon Boat 10-posti 200m misto – Finale

03:30 Floorball femminile – Preliminari

03:30 Orientamento – Foot orienteering sprint femminile – Finale (PRADEL Anna, DALLERA Caterina)

04:00 Softball maschile – Finale per la medaglia di bronzo

04:00 Canoa – Dragon Boat open 8-posti 500m misto – Finale

04:00 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Preliminari (PAGANO Erasmo)

04:00 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Preliminari

04:00 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Preliminari

04:00 Apnea – Dinamica senza pinne femminile – Finale (RODDA Cristina Maria, BREGONZIO Livia)

04:00 Beach handball femminile – Quarti di finale

04:00 Squash – Singolare femminile – Torneo di consolazione

04:15 Wakeboard – Cable femminile – Finale (TITTARELLI Vanessa)

04:20 Orientamento – Foot orienteering sprint maschile – Finale (MARIANI Francesco)

04:30 Fistball maschile – Preliminari

04:30 Lacrosse femminile – Sixes – Piazzamenti

04:30 Canoa – Dragon Boat 10-posti 500m misto – Finale

04:40 Apnea – Dinamica senza pinne maschile – Finale (AIROLDI Matteo Michele, GENERALI Mauro)

04:50 Beach handball maschile – Quarti di finale

05:00 Canoa – Dragon Boat 10-posti 2000m ad inseguimento misto – Finale

05:06 Wakeboard – Cable maschile – Finale

06:00 Fistball femminile – Preliminari

06:00 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Preliminari (BEN BRAHIM Salah/MARCANTONI Elisa)

06:00 Hockey inline maschile – Semifinali 5° posto (ITALIA-Cina)

06:00 Squash – Singolare maschile – Torneo di consolazione

06:00 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS1-FFS2 maschile – Finale (VISCONTI Gianluca, DEMONTIS Ottavio)

06:00 Squash – Singolare femminile – Quarti di finale

06:15 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Semifinali

06:40 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS3-FFS4 maschile – Finale (BONAFIN Pierluigi, PAGANI Fabrizio, CIANFONI Alessandro)

06:45 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Finale per il bronzo

07:00 Lacrosse femminile – Sixes – Semifinali

07:00 Softball maschile – Finale

07:00 Wakeboard – Surf skim femminile – Finale

07:01 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Finale per l’oro

07:10 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS1-FFS2 femminile – Finale (DAL BIANCO Michela, POZZI Marta)

07:58 Wakeboard – Surf skim maschile – Finale

08:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici maschili – Qualificazioni

08:00 Korfball misto – Preliminari

08:30 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Semifinali

08:30 Fistball femminile – Preliminari

08:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Finale per il bronzo

08:30 Ginnastica – Trampolino doppio mini femminile – Qualificazioni

08:45 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Finale per l’oro

09:00 Floorball maschile – Preliminari

09:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Quarti di finale (SIRTO Elisabetta)

09:01 Wakeboard – Freestyle femminile – Finale (VIRAG Alice, CASTELLI Giulia)

09:10 Ginnastica – Trampolino sincronizzato femminile – Qualificazioni

09:15 Canoa maratona – K1 long distance femminile – Finale (CICALI Susanna)

09:20 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Semifinali

09:40 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Quarti di finale

09:45 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Finale per il bronzo

09:55 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Finale per il bronzo

09:59 Wakeboard – Freestyle maschile – Finale (PIFFARETTI Massi)

10:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Nuova Zelanda)

10:05 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Finale per il bronzo

10:15 Ginnastica – Trampolino elastico maschile – Qualificazioni

10:20 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Finale per il bronzo

10:30 Nuoto pinnato – 50m apnea femminili – Finale

10:35 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Finale per il bronzo

10:36 Nuoto pinnato – 50m bi-pinne femminili – Finale (MAGOGA Viola, DESTEFANI Giorgia)

10:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Finale per il bronzo

10:49 Nuoto pinnato – 100m di superficie maschili – Finale

10:55 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Finale per il bronzo

11:00 Hockey inline maschile – Semifinali

11:00 Squash – Singolare maschile – Quarti di finale

11:02 Nuoto pinnato – 200m di superficie femminili – Finale

11:10 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Finale per l’oro

11:15 Canoa maratona K1 long distance maschile – Finale (DAL BIANCO Andrea)

11:16 Nuoto pinnato – 100m bi-pinne maschili – Finale (ORSI Marco)

11:20 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Finale per l’oro

11:29 Nuoto pinnato – 400m di superficie maschili – Finale

11:30 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Finale per l’oro

11:45 Nuoto Pinnato – Staffetta 4x100m di superficie femminile – Finale (ITALIA)

11:45 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Finale per l’oro

12:00 Muay thai – -48 kg femminili – Finale per il bronzo

12:01 Nuoto Pinnato – Staffetta 4x50m di superficie maschile – Finale

12:15 Muay thai – -57 kg maschili – Finale per il bronzo

12:30 Muay thai – -54 kg femminili – Finale per il bronzo

12:35 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Finale per l’oro

12:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Finale per l’oro

12:45 Muay thai – -71 kg maschili – Finale per il bronzo

12:55 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Finale per l’oro

13:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici maschili – Finale

13:00 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Quarti di finale

13:00 Muay thai – -60 kg femminili – Finale per il bronzo

13:15 Muay thai – -86 kg maschili – Finale per il bronzo

13:30 Muay thai – -48 kg femminili – Finale per l’oro

13:40 Ginnastica – Trampolino doppio mini femminile – Finale

13:40 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Quarti di finale

13:45 Muay thai – -57 kg maschili – Finale per l’oro

14:00 Muay thai – -54 kg femminili – Finale per l’oro

14:15 Muay thai – -71 kg maschili – Finale per l’oro (FRANZOSI Gianluca Giorgio)

14:20 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Quarti di finale

14:25 Ginnastica – Trampolino sincronizzato femminile – Finale

14:30 Muay thai – -60 kg femminili – Finale per l’oro

14:45 Muay thai – -86 kg maschili – Finale per l’oro

15:00 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Quarti di finale

15:15 Ginnastica – Trampolino elastico maschile – Finale

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.