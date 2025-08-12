Fistball, il Brasile centra entrambe le finali ai World Games. L’Italia maschile giocherà per il 5° posto

Vanno in archivio le semifinali dei tornei di fistball ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, il Brasile centra l’ultimo atto sia con gli uomini che con le donne, ed affronterà la Svizzera nella finale femminile e la Germania in quella maschile. L’Italia maschile disputerà invece la finale per il 5° posto.

Nelle semifinali femminili il Brasile supera l’Austria per 3-1 (11-6, 14-15, 11-4, 11-7) in un’ora e due minuti di gioco e sfiderà nel match che metterà in palio il titolo la Svizzera, che piega la Germania per 3-2 (8-11, 11-9, 9-11, 12-10, 12-10) dopo un’ora e 23 minuti.

Nel penultimo atto maschile il Brasile regola la Svizzera con lo score di 3-0 (13-11, 15-14, 11-6) dopo un’ora e due minuti di gioco e nella sfida per la medaglia d’oro affronterà la Germania, che elimina l’Austria con il punteggio di 3-1 (11-7, 7-11, 15-13, 11-9) in un’ora e cinque minuti.

L’Italia maschile esce di scena nei quarti di finale, sconfitta dall’Austria per 0-3 (7-11, 11-13, 6-11) in 41′, e nel tabellone di consolazione supera in semifinale l’Argentina, battuta per 3-0 (11-7, 11-3, 11-9) in 38′, accedendo alla finale per il 5° posto, dove affronterà il Cile domani alle 7.30 italiane.