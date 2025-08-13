Sport in tv oggi (mercoledì 13 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 13 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Spazio agli ottavi di finale del Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati: i tornei di tennis entreranno nel vivo sul cemento statunitense e si preannuncia grande spettacolo, con Jannik Sinner desideroso di proseguire la propria avventura e rodare la gamba in vista degli US Open. Da non perdere l’impegno dell’Italia contro l’Indonesia negli ottavi di finale dei Mondiali Under 21 di volley femminile.

Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Polonia femminile e il Giro di Danimarca, a Chengdu proseguiranno i World Games, mentre a Udine si giocherà la Supercoppa Europea di calcio tra PSG e Tottenham. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 13 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 agosto

01.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali Under 20) – Italia-Ungheria (diretta streaming su World Aquatics Tv)

03.00 MULTISPORT – World Games (diretta streaming su live.theworldgames.org)

11.30 BASKET (Europei Under 16, quarti di finale) – Italia-Francia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

12.00 SNOOKER – Saudi Masters, ottavi di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Polonia, seconda tappa: Chelm-Chelm (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.30)

14.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 21, ottavi di finale) – Italia-Indonesia (diretta streaming su VBTV)

15.10 CICLISMO – Giro di Danimarca, seconda tappa: Rodovre-Gladsaxe (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.45)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.00 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Mannarino (terzo match dalle ore 17.00), Nardi-Alcaraz (quinto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 01.00 di giovedì), Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy (terzo match dalle ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.00 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Linette/Tauson (quarto match dalle ore 17.00)



18.30 SNOOKER – Saudi Masters, ottavi di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.30 CALCIO (amichevole) – Juventus-Juventus Next Gen (diretta streaming su DAZN)

20.10 BASEBALL (MLB) – Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Supercoppa Europea) – PSG-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)