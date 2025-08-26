Sport in tv oggi (martedì 26 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 26 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España ed il Tour de l’Avenir, il volley femminile con i Mondiali, il badminton con i Mondiali, il pentathlon moderno con i Mondiali, e tanto altro ancora.

La Vuelta a España lascerà quest’oggi l’Italia, che dopo aver ospitato per intero le prime tre frazioni, vedrà andare in scena sul proprio territorio la prima parte della quarta, con partenza da Susa, prima del passaggio in Francia, con lo sconfinamento previsto dopo 36.4 km.

Inizierà, inoltre, il cammino di Jannik Sinner agli US Open 2025 di tennis: il numero 1 del mondo comincerà la propria difesa del titolo, contro il ceco Vit Kopriva, nel secondo match in programma a partire dalle ore 17.30 italiane, sull’Arthur Ashe Stadium, il campo principale.

A Kaunas, in Lituania, inizieranno i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, che vedranno al via nel complesso ben 7 azzurri: nelle odierne qualificazioni maschili saranno impegnati tre italiani, ovvero Matteo Bovenzi, Roberto Micheli e Giorgio Malan.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 agosto

08.30 Pentathlon moderno, Mondiali senior Kaunas: qualificazioni maschili (con Matteo Bovenzi, Roberto Micheli, Giorgio Malan) – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Badminton, Mondiali Parigi: 1° turno singolare maschile e femminile e doppio misto, 2° turno doppio maschile e femminile (9° match dalle 09.10 Hamza-Zhang) – Olympic Channel

11.00 Volley femminile, Mondiali: Argentina-Slovenia – VBTV

11.00 Volley femminile, Mondiali: Francia-Grecia – VBTV

11.25 Ciclismo, Vuelta a España: 4a tappa, Susa – Voiron (206.7 km) – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Volley femminile, Mondiali: Svezia-Egitto – VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

12.45 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 3a tappa, Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158.6 km) – 15.00 discovery+

14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – VBTV, YouTube Volleyball World

14.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Cechia – VBTV

14.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Portorico – VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Thailandia-Paesi Bassi – VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Cuba-Slovacchia – VBTV

17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Arnaldi-F. Cerundolo, 1° match alle 17.00 Musetti-Mpetshi Perricard, 2° match dalle 17.30 Sinner-Kopriva, 3° match dalle 17.00 Sonego-Schoolkate) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX

18.30 Calcio, Supercoppa Primavera: Inter U20-Cagliari U20 – SportItalia

18.30 Calcio, amichevole: Italia U16-Inghilterra U16 – Vivo Azzurro TV

18.45 Calcio, Champions League: play-off, Kairat Almaty-Celtic – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Coppa di Germania: Eintracht Braunschweig-Stoccarda – OneFootball

21.00 Calcio, Champions League: play-off, Sturm Graz-Bodo/Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: play-off, Pafos-Stella Rossa – Sky Sport 255, Sky Go, NOW