Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 26 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 26 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España ed il Tour de l’Avenir, il volley femminile con i Mondiali, il badminton con i Mondiali, il pentathlon moderno con i Mondiali, e tanto altro ancora.
La Vuelta a España lascerà quest’oggi l’Italia, che dopo aver ospitato per intero le prime tre frazioni, vedrà andare in scena sul proprio territorio la prima parte della quarta, con partenza da Susa, prima del passaggio in Francia, con lo sconfinamento previsto dopo 36.4 km.
Inizierà, inoltre, il cammino di Jannik Sinner agli US Open 2025 di tennis: il numero 1 del mondo comincerà la propria difesa del titolo, contro il ceco Vit Kopriva, nel secondo match in programma a partire dalle ore 17.30 italiane, sull’Arthur Ashe Stadium, il campo principale.
A Kaunas, in Lituania, inizieranno i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, che vedranno al via nel complesso ben 7 azzurri: nelle odierne qualificazioni maschili saranno impegnati tre italiani, ovvero Matteo Bovenzi, Roberto Micheli e Giorgio Malan.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 26 agosto
08.30 Pentathlon moderno, Mondiali senior Kaunas: qualificazioni maschili (con Matteo Bovenzi, Roberto Micheli, Giorgio Malan) – Nessuna copertura tv / streaming
09.00 Badminton, Mondiali Parigi: 1° turno singolare maschile e femminile e doppio misto, 2° turno doppio maschile e femminile (9° match dalle 09.10 Hamza-Zhang) – Olympic Channel
11.00 Volley femminile, Mondiali: Argentina-Slovenia – VBTV
11.00 Volley femminile, Mondiali: Francia-Grecia – VBTV
11.25 Ciclismo, Vuelta a España: 4a tappa, Susa – Voiron (206.7 km) – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.00 Volley femminile, Mondiali: Svezia-Egitto – VBTV
12.00 Volley femminile, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN
12.45 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 3a tappa, Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158.6 km) – 15.00 discovery+
14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – VBTV, YouTube Volleyball World
14.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Cechia – VBTV
14.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Portorico – VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Thailandia-Paesi Bassi – VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Cuba-Slovacchia – VBTV
17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Arnaldi-F. Cerundolo, 1° match alle 17.00 Musetti-Mpetshi Perricard, 2° match dalle 17.30 Sinner-Kopriva, 3° match dalle 17.00 Sonego-Schoolkate) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX
18.30 Calcio, Supercoppa Primavera: Inter U20-Cagliari U20 – SportItalia
18.30 Calcio, amichevole: Italia U16-Inghilterra U16 – Vivo Azzurro TV
18.45 Calcio, Champions League: play-off, Kairat Almaty-Celtic – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Coppa di Germania: Eintracht Braunschweig-Stoccarda – OneFootball
21.00 Calcio, Champions League: play-off, Sturm Graz-Bodo/Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: play-off, Pafos-Stella Rossa – Sky Sport 255, Sky Go, NOW