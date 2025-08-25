Softball: Bollate, esordio vincente nella casalinga Premier Cup 2025

Pomeriggio vincente nell’esordio in Premier Cup 2025 di Bollate. L’MKF, che ospita la manifestazione nelle proprie strutture, regola con il punteggio di 7-0 (manifesta alla quinta ripresa) le ceche del Princ Zagabria. Alle 20:30 la sfida di cartello, quella con le Sparks di Haarlem, tra le grandi protagoniste in Europa per quel che concerne gli ultimi anni.

Dopo un primo inning sostanzialmente di studio, è nel secondo che Bollate decide di fuggire via. Inizia con il singolo da due punti di Manera che, a basi piene, consente a Thomas e Longhi di firmare il 2-0. Nella stessa azione arriva il terzo punto da parte di Torre. Poco più tardi, su lancio pazzo, a completare il giro ci pensa Manera, poi è la volta di Modrego su base rubata. In sostanza, 5-0 in quasi un batter d’occhio.

Bollate ribadisce la propria superiorità anche con il cambio di lanciatrice avversaria (Zupanic per Albrecht), trovandosi con Manera che realizza su errore avversaria e, nella successiva scelta delle croate, con Costa che può mettere assieme quello che si rivela il definitivo 7-0. Proprio la stessa Costa raccoglie idealmente il testimone da Greta Cecchetti al lancio concedendo pochissimo e consentendo la conclusione in cinque inning.

La squadra affrontata oggi da Bollate è quella campione di Croazia, con un record di 10-0 e con annesso successo anche nella coppa nazionale. Capitolo Sparks Haarlem: al momento è al 3° posto in patria con un record di 19-9, andando poi in finale contro la storica squadra rivale, l’Olympia. L’MKF ha inserito nel roster anche Rissa Bajusz, rinforzo che arriva dalle Blue Girls Pianoro (Bologna).