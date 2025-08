Scherma, Curatoli eletto nella Commissione Atleti della FIE: “Una nuova sfida che mi appassiona”

Arriva una notizia significativa dal mondo della scherma. Lo sciabolatore Luca Curatoli, già Campione del mondo a squadre e medaglia di bronzo in campo individuale, è stato eletto nella Commissione Atleti della Federazione Internazionale, la FEI. Si tratta di un importante riconoscimento per l’azzurro, selezionato dai suoi colleghi sparsi per il mondo come loro rappresentante.

Il profilo del rappresentante delle Fiamme Oro, candidato per la Federscherma, ha ricevuto ampio sostegno non solo dai compagni di squadra presenti alla rassegna iridata di Tbilisi, ma anche da numerosi atleti di altre delegazioni, attirati dalla proposta e dalla visione del nostro portacolori. Grande la soddisfazione del partenopeo, il quale ha espresso la propria gratitudine in una dichiarazione rilasciata ai microfoni federali:

“È un grande onore per me, ma anche una bella responsabilità che sento di potermi assumere, rappresentare gli atleti di tutto il mondo nella Commissione internazionale – ha detto lo schermidore –.Con questo sigillo sul mio Mondiale, intraprendo una nuova sfida, che mi appassiona molto e alla quale dedicherò la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che continuo a mettere in pedana. La scherma mi ha dato tantissimo e voglio continuare a lasciare segni tangibili non soltanto, come ho dimostrato insieme ai miei compagni, andando a caccia di medaglie importanti, ma anche nel lavoro della Commissione”.

Curatoli ha dunque chiosato: “Sono certo che l’esperienza maturata in tanti anni di agonismo a livello internazionale, ma anche la profonda conoscenza della realtà degli atleti, a partire dalla base, possa rappresentare un valore aggiunto per dare un contributo utile a tutto il movimento e, in particolare, ai miei colleghi schermidori. Sono orgoglioso di questa scelta da parte degli atleti di tutto il mondo e, prim’ancora, della candidatura per la quale ha inteso puntare su di me la dirigenza della Federazione Italiana Scherma presieduta da Luigi Mazzone”.