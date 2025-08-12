Scambio di battute tra Sinner e Vagnozzi in allenamento. “Se non ci riesci…”. La risposta ilare del n.1

Non accontentarsi mai. Lo spirito di Jannik Sinner è questo e non è una sorpresa. Del resto, per diventare n.1 del mondo, quel senso di perfezionismo deve esserci necessariamente. Una riprova di questo concetto c’è stata nel corso degli allenamenti di questi giorni a Cincinnati, dove l’azzurro vuole confermare il suo titolo dell’anno passato e difendersi dagli “attacchi” dello spagnolo Carlos Alcaraz, relativamente al primato in classifica.

A questo proposito, l’azzurro si è molto concentrato in uno dei training sulla risposta al servizio slice a uscire da destra dell’avversario. Su una superficie rapida come quella dell’Ohio, trovare il modo di impattare la palla non è semplice e per questo Vagnozzi, con grande attenzione, in un allenamento ha suggerito cosa fare al n.1 del mondo nell’eventualità.

“Quando tagli così si fa la differenza. Se lo fai, ci sei sopra sulle spalle, altrimenti vai indietro sul laterale. Se ci riesci e se non riesci…“, le parole del coach italiano a cui l’azzurro ha risposto in maniera anche un po’ scherzosa: “Se non ci riesci, sei una m…a“, il riferimento di Jannik a se stesso, a testimoniare per l’appunto quello spirito menzionato, in un video che il collega di Eurosport, Dario Puppo, ha condiviso sui social.

VIDEO SIPARIETTO SINNER-VAGNOZZI IN ALLENAMENTO

Un episodio che si lega a quanto accaduto ieri, poco dopo il termine della sfida vinta dal nostro portacolori contro il canadese Gabriel Diallo nel terzo turno del 1000 americano, col punteggio di 6-2 7-6 (6). Una partita non brillantissima di Sinner, in cui ha fatto fatica a trovare ritmo al servizio e da fondo, al cospetto di un Big Server come il nordamericano.

Per questa ragione, dopo aver stretto la mano al suo avversario, il classe 2001 del Bel Paese si è rivolto al suo coach per prenotare un campo e concentrarsi su un training extra. Un episodio a cui Jannik ha abituato, ricordando ad esempio cosa accadde a Indian Wells nel 2023, poco dopo il successo contro il francese Adrian Mannarino, con l’urlo rivolto al proprio angolo per andarsi ad allenare. Sarà proprio il transalpino, tra l’altro, il prossimo rivale negli ottavi del giocatore italiano.

VIDEO RICHIESTA DI ALLENAMENTO POST DI JANNIK SINNER

E niente, vince dopo 2h, alle 22,

e chiama il team per allenarsi sul servizio.#Ferrara: ma chi me l’ha fatto fà a tornà#Vagnozzi:di m…#Cahill: io manco ce volevo venì in USA#Jannik, tesoro, non esagerare che a ‘na certa te mandan a fan…#Vagno#Sinnerforever #CincyTennis pic.twitter.com/PCmHhEwCrn — Alessandro Fenice®️©️ (@alexfenice) August 12, 2025

VIDEO ALLENAMENTO POST MATCH DI JANNIK SINNER