Il distacco massimo e minimo tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP a Cincinnati: cosa può succedere

L’azzurro Jannik Sinner è approdato agli ottavi dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, mentre l’iberico Carlos Alcaraz giocherà oggi il terzo turno: in Ohio il numero 1 ed il numero 2 del tabellone potranno incontrarsi soltanto in finale e fino ad allora potranno continuare ad incamerare punti per il ranking mondiale.

Jannik Sinner era già certo di restare numero 1 del mondo fino al termine degli US Open 2025, previsto per domenica 8 settembre, ma ora è anche certo di essere padrone del proprio destino a New York: in caso di conferma del titolo sarà il numero 1 del mondo anche dopo il termine dell’ultimo Slam stagionale.

Sinner, infatti, nel prossimo aggiornamento del ranking scarterà 1200 punti, ed attualmente nella classifica live si è riportato a quota 10930, mentre Alcaraz non ne scarterà, ed al momento si trova a quota 8640: l’azzurro non ha ancora la certezza di ripartire davanti all’iberico nella classifica live all’inizio degli US Open.

Il distacco massimo tra i due al termine del torneo di Cincinnati potrà essere di 3190 punti, qualora Sinner dovesse vincere ed Alcaraz uscire al terzo turno, mentre il divario minimo potrà essere di 1340 punti, qualora l’azzurro dovesse perdere agli ottavi e lo spagnolo imporsi nel torneo.

RANKING LIVE AL 12 AGOSTO 2025

1 Jannik Sinner 10930 (può arrivare a 11830 a Cincinnati)

2 Carlos Alcaraz 8640 (può arrivare a 9590 a Cincinnati)

DISTACCO MASSIMO E MINIMO DOPO CINCINNATI 2025

Distacco massimo: 3190

Distacco minimo: 1340