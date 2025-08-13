Fistball, Brasile in trionfo ai World Games. Per l’Italia un lusinghiero quinto posto

È il Brasile la Nazione dominatrice del fistball nei World Games 2025. Le due squadre verde-oro, infatti, hanno dominato la scena, senza mezzi termini, centrando i titoli sia nel torneo maschile, sia in quello femminile. L’Italia, che era presente nel torneo maschile, chiude con un positivo quinto posto, subito alle spalle delle compagini più attrezzate.

La medaglia d’oro nel torneo di fistball maschile, quindi, è andata al Brasile che, nella finalissima, ha superato la Germania con il punteggio di 3-0, dominando il match e non dando la minima chance agli avversari. Solamente il primo parziale ha visto un minimo di equilibrio, con i sudamericani che hanno chiuso sull’11-9, quindi tutto facile negli altri due set. 11-5 sia nel secondo, sia nel terzo, e medaglia d’oro al collo dei verde-oro.

La medaglia di bronzo, invece, è andata all’Austria (che aveva eliminato l’Italia nei quarti di finale) che ha superato la Svizzera con il punteggio di 3-1 (parziali di 11-8 nel primo set, 10-12 nel secondo, 11-7 nel terzo e 11-7 nel quarto).

L’Italia, autrice di un torneo di spessore, conclude il suo percorso al quinto posto dopo aver piegato il Cile con il punteggio di 3-2. Sudamericani avanti con il punteggio di 11-8 nel primo parziale, quindi risposta azzurra nel secondo, visto 12-10, quindi sorpasso con l’11-9 nel terzo. Cile dominante nel quarto set con un laconico 11-3, ma l’Italia non è da meno nel quinto e decisivo, nel quale schianta i rivali per 11-4.

Nel torneo femminile la medaglia d’oro va al Brasile che, nell’atto conclusivo, supera la Svizzera con il punteggio di 3-2 al termine di un match vibrante (5-11, 5-11, 11-2, 14-12 e 11-9) che aveva visto le elvetiche salire sul 2-0 e non sfruttare chance importanti nel quarto parziale. Medaglia di bronzo per la Germania che stende per 3-0 l’Austria, mentre il quinto posto va al Cile che demolisce la Nuova Zelanda con un secco 3-0.