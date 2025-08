Salvamento, tutti gli italiani qualificati per i World Games 2025 e le carte da medaglia

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 7 al 17 agosto andrà in scena la 12ª edizione dei World Games. La massima competizione riservata agli sport che non fanno tipicamente parte dei Giochi Olimpici animerà la scena a Changdu, in Cina. L’evento ospiterà circa 5.000 atleti che si sfideranno in 36 discipline, mettendo in mostra una miscela di tradizione e innovazione.

Tra le discipline presenti anche il nuoto per salvamento, che si terrà dall’8 al 9 agosto nella piscina della Chengdu Sport University Sancha Lake Campus Natatorium. L’Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle compagini di maggior importanza. Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI ITALIA SALVAMENTO

Lucrezia Fabretti, Helene Giovanelli, Federica Volpini, Elisa Dibellonia, Anna Pirovano, Melissa Giordano, Francesca Pasquino, Valentina Pasquino; Francesco Ippolito, Simone Locchi, Fabio Pezzotti, Davide Cremonini, Gabriele Brambillaschi e Andrea Borona.

Nella rassegna iridata disputata l’anno scorso a Gold Coast, in Australia, sono arrivate 18 medaglie per gli azzurri, con record mondiale e uno europeo, il primato nella classifica delle gare in piscine e il quarto in quella generale. Di seguito gli atleti a medaglia:

ORI (5)

Lucrezia Fabretti nei 100 manichino con pinne

Francesco Ippolito nei 100 misti e nei 200 Super Lifesaver

4×25 manichino con Francesco Ippolito, Fabio Pezzotti, Simone Locchi, Davide Cremonini

4×50 lifesaver mixed con Federica Volpini, Lucrezia Fabretti, Francesco Ippolito, Simone Locchi

ARGENTI (5)

Elisa Dibellonia nei 200 Super Lifesaver

Helene Giovanelli nei 50 manichino

Davide Cremonini nei 100 manichino pinne e torpedo

4×50 ostacoli con Helene Giovanelli, Federica Volpini, Lucrezia Fabretti, Elisa Dibellonia

4×50 mista con Helene Giovanelli, Federica Volpini, Lucrezia Fabretti, Elisa Dibellonia

BRONZI (8)

Lucrezia Fabretti nei 200 ostacoli e nei 100 misti

Federica Volpini nei 100 manichino con pinne

Simone Locchi nei 100 misti

Fabio Pezzotti nei 200 Super Lifesaver

Francesco Ippolito nei 50 manichino

4×25 manichino con Helene Giovanelli, Federica Volpini, Lucrezia Fabretti, Elisa Dibellonia

4×50 mista con Francesco Ippolito, Fabio Pezzotti, Simone Locchi, Davide Cremonini

Si può comprendere come Lucrezia Fabretti, Francesco Ippolito, Elisa Dibelloni, Helene Giovanelli e Davide Cremonini abbiano possibilità per confermarsi anche in questa competizione, dando seguito ai riscontri eccellenti di questa disciplina così particolare che richiede grandi capacità acquatiche e attenzione ai particolari.

Convinzione rafforzata anche dal test-event che c’era stato in Cina dal 29 al 30 marzo di quest’anno, valido anche per la qualificazione a World Games. In questa circostanza, la formazione guidata da Massimiliano Tramontana ha ottenuto 13 podi (7 vittorie, 3 secondi e 3 terzi posti).