Salto con gli sci, l’Italia perde Lara Malsiner. Ginocchia lesionate, niente Olimpiadi 2026
Pessima notizia per l’Italia del salto con gli sci. Lara Malsiner, punta di diamante del movimento, non potrà partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La venticinquenne altoatesina è stata vittima di un serio infortunio nella giornata di venerdì, nel quale ha riportato una lesione al ginocchio sinistro che le impedirà di prendere parte alla manifestazione a Cinque cerchi.
Durante un salto d’allenamento a Courchevel, dove nei giorni scorsi si è aperto il Summer Grand Prix (il massimo circuito estivo, la cui edizione 2024 era peraltro stata vinta proprio dall’italiana), la sudtirolese si è arretrata in fase di atterraggio, patendo un violento stress alle ginocchia. Si è subito compreso come la situazione fosse preoccupante, ma si è atteso il ritorno in Italia per avere una diagnosi precisa.
Le analisi hanno confermato i peggiori timori, poiché entrambe le articolazioni hanno accusato gravi conseguenze. Nel ginocchio sinistro si riscontrano la rottura del legamento crociato e del menisco, nonché lo stiramento del legamento collaterale. Inoltre, nel ginocchio destro, è stata accertata una lesione del menisco. I tempi di recupero saranno lunghissimi e, a meno di sei mesi dai Giochi olimpici, significa dovervi rinunciare.
Si tratta di una disdetta per l’Italia del salto, che perde la propria atleta più competitiva tout-court, poiché la miglior Malsiner avrebbe potuto ambire a un piazzamento nella top-10, soprattutto nella gara su trampolino piccolo. Al contempo, ci si trova di fronte a un autentico dramma agonistico per Lara, che sarà obbligata a fare da spettatrice nei giorni in cui avrebbe potuto vivere uno dei momenti più elevati della sua carriera.