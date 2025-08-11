Salto con gli sci, Svezia e Slovacchia le grandi vincitrici del weekend di Courchevel

Il weekend del 9-10 agosto ha segnato l’inizio del Summer Grand Prix di salto con gli sci. Il massimo circuito estivo, un tempo molto prestigioso, è ormai decaduto da tre lustri e “lascia il tempo che trova”. Cionondimeno, come sempre è equiparato alle gare di Coppa del Mondo nell’ottica della qualificazione olimpica, dunque i punti raccolti a Courchevel (Francia) nei giorni scorsi valgono tanto quanto quelli conseguiti nei contesti più prestigiosi durante l’inverno.

Poco da dire sui risultati, assolutamente “di tolla”, considerate le tantissime assenze (soprattutto nel settore maschile), stati di forma estemporanei e la sperimentazione di un nuovo format in cui il punteggio viene azzerato al termine della prima serie. Un format sul quale il giudizio è doverosamente sospeso in attesa di ulteriori riscontri.

Per puro dovere di cronaca, fra gli uomini hanno vinto il norvegese Marius Lindvik e l’austriaco Niklas Bachlinger, autentica rivelazione del weekend, mentre il primo leader della classifica generale è il tedesco Philipp Raimund (secondo in ambedue le competizioni). Fra le donne, successi per la slovena Nika Prevc e la canadese Abigail Strate, divenuta pettorale giallo, seppur appaiata nella graduatoria assoluta dalla teutonica Selina Freitag (alla piazza d’onore sia sabato che domenica).

Niente da segnalare in casa Italia. Si stanno ancora tastando i confini delle nuove regole ed è arrivata qualche squalifica, ma è un discorso comune a tutte le nazioni. La Fis, peraltro, applica il pugno duro in questa fase estiva. Si vedrà se tale politica di tolleranza zero verrà riproposta quando conterà davvero, ossia da fine novembre in poi.

Nell’ottica della qualificazione olimpica, unico reale motivo d’interesse delle gare di Courchevel, i grandi protagonisti sono stati gli slovacchi. I giovanissimi e talentuosi gemelli Hektor Kapustik e Kira Maria Kapustikova hanno raccolto punti preziosissimi, che verosimilmente consentiranno alla nazione mitteleuropea di essere della partita a Milano Cortina 2026, fatto sostanzialmente inaudito. Anche la svedese Frida Westman, al rientro dopo un devastante infortunio, ha cominciato ad assommare i punti necessari per gareggiare nell’ambito a Cinque cerchi e portare il suo Paese a essere rappresentato.

Per il resto, fra i maschi è interessante notare come tutte le superpotenze si stiano sfidando per cercare di arrivare al contingente massimo (4 atleti). Solo Austria e Germania sono sostanzialmente certe di beneficiarne, il Giappone e la Slovenia hanno lanciato il loro assalto alla quarta quota, che rischia di essere persa dalla Norvegia e mai raggiunta da una Polonia piuttosto opaca.

A proposito di Polonia, il prossimo appuntamento è fissato proprio da quelle parti, a Wisla, nel fine settimana immediatamente successivo a Ferragosto. Vedremo quale sarà l’esito delle competizioni e quali temi verranno proposti dalla seconda tappa dell’edizione 2025 del circuito di plastica e su plastica.