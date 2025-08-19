Rugby, gli All Blacks in testa al ranking mondiale dopo quasi quattro anni

Una rincorsa durata quasi quattro anni. Un’eternità per una squadra abituata a dominare il mondo dall’alto. Eppure era il 15 novembre 2021 quando la Nuova Zelanda abdicava dal primo posto nel ranking mondiale cedendo il posto al Sudafrica. Da allora gli All Blacks non erano più riusciti a risalire, scivolando pure al terzo posto. Fino a ieri.

Il primo fine settimana della The Rugby Championship 2025 ha cambiato il volto del ranking mondiale, con la sconfitta interna degli Springboks con l’Australia che ha condannato i sudafricani e permesso alla Nuova Zelanda il sorpasso. La Nuova Zelanda conquista la vetta con 92.51 punti, mentre alle sue spalle sale anche l’Irlanda, che senza scendere in campo approfitta del passo falso del Sudafrica ed è seconda con 89,83 punti.

È, dunque, un tracollo quello del Sudafrica che precipita a 89,78 punti ed è terzo, davanti alla Francia, con 87.82 punti e all’Inghilterra, con i britannici che sono quinti con 87.74 punti. L’Australia si conferma in sesta posizione ma sale a 85,08 punti, staccando nettamente l’Argentina, in settima posizione con 81,60 punti, e la Scozia, che resta all’ottavo posto con 81,57 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 80.50 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 77.77 punti, senza variazioni di punteggio. Non cambia il ranking fuori dalla top 10: la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, precedendo Samoa, Giappone e Spagna.

World Rugby Ranking – aggiornato al 18 agosto 2025

Nuova Zelanda – 92.51

Irlanda – 89.83

Sudafrica – 89.78

Francia – 87.82

Inghilterra – 87.74

Australia – 85.08

Argentina – 81.60

Scozia – 81.37

Fiji – 80.50

Italia – 77.77

Georgia – 74.69

Galles – 74.05

Samoa – 72.68

Giappone – 72.29

USA – 70.02

Spagna – 67.34

Uruguay – 67.06

Portogallo – 66.44

Tonga – 65.46

Romania – 64.61