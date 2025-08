Quanti soldi guadagna Giulio Ciccone con la vittoria a San Sebastian? Montepremi contenuto: le cifre

La Classica di San Sebastian 2025 porta la firma di un italiano: Giulio Ciccone ha vinto in maniera perentoria il tradizionale appuntamento ciclistico che va in scena nei Paesi Baschi dopo la conclusione del Tour de France, regalandosi il successo più prestigioso della propria carriera. Lo scalatore abruzzese, al grande rientro in gara dopo il ritiro per infortunio al Tour de France, si è distinto brillantemente sulle salite che caratterizzano questa prestigiosa classica in terra iberica ed è riuscito a giungere in solitaria sul traguardo di Donostia.

L’alfiere della Lidl-Trek è stato bravissimo sulla salita di Erlaitz, dove è rimasto solo con il messicano Isaac Del Toro. La coppia ha guadagnato una cinquantina di secondi sul drappello dei più immediati inseguitori ed è andata via di comune accordo nel successivo tratto in discesa e in pianura. Sulla successiva ascesa di Murgil Tontorra, posta a dieci chilometri dall’arrivo, è rinvenuto velocissimo lo svizzero Jan Christen, proprio mentre Del Toro (suo compagno di squadra) si staccava.

Il ciclista italiano ha operato un bel forcing, ha distanziato l’elvetico e si è involato in solitaria verso il successo. Si tratta di un bel risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Giulio Ciccone vincendo la Classica di San Sebastian? Il montepremi è pari a 16.000 euro, dunque più alto rispetto agli 11.000 euro previsti per i successi di tappa nei tre Grandi Giri. Come da tradizione la somma è da dividere con compagni di squadra e staff in base agli accordi previsti internamente.

QUANTI SOLDI GUADAGNA GIULIO CICCONE LA VITTORIA A SAN SEBASTIAN?

16.000 euro.