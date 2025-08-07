Quando la finale di Kelly Doualla agli Europei U20: orario preciso, n. di corsia, avversarie, tv

Riflettori puntati su Kelly Doualla in vista della finale dei 100 metri che si terrà domani sera a Tampere in occasione della seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025. La stella nascente della velocità femminile italiana (e non solo) sarà infatti la grande favorita per la vittoria e proverà a migliorare ulteriormente l’11.21 firmato lo scorso 21 luglio per trionfare agli EYOF di Skopje.

La lombarda classe 2009, primatista nazionale juniores e autrice della migliore prestazione europea U20 dell’anno, competerà per un posto sul podio con avversarie di due o addirittura tre anni più grandi a testimonianza della sua incredibile precocità dopo aver corso oggi per ben due volte in 11.56 (senza spremersi troppo). Italia rappresentata nell’ultimo atto anche da Alice Pagliarini, che ha superato le semifinali con il secondo crono di ripescaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario preciso, il palinsesto tv e streaming della finale femminile dei 100 metri con Kelly Doualla agli Europei Under 20. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI U20

Venerdì 8 agosto

Ore 19.40 Finale 100 metri donne, con Kelly Doualla – Diretta tv su Rai Sport

FINALE 100 METRI CON KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI U20: CORSIE E AVVERSARIE

1. Philina Marianne Schwartz (Germania, 11.24 di personale e di stagionale)

2. Anne Böcker (Germania, 11.40 e 11.40)

3. Precious Akpe-Moses (Irlanda, 11.62 e 11.62)

4. Mabel Akande (Gran Bretagna, 11.27 e 11.36)

5. Uliana Stepaniuk (Ucraina, 11.50 e 11.50)

6. Kelly Doualla (Italia, 11.21 e 11.21)

7. Emma Goretzka (Germania, 11.49 e 11.49)

8. Alice Pagliarini (Italia, 11.47 e 11.47)

PROGRAMMA FINALE KELLY DOUALLA EUROPEI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.