Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Olanda 2025

Sabato 30 agosto, il Gran Premio di Olanda di F1 vivrà la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione tramite la quale verrà stilata la griglia di partenza del GP di domenica indicherà il nome del favorito assoluto per accaparrarsi i 25 punti della vittoria. Difatti, i precedenti recenti non lasciano spazio alla fantasia.

Nella conformazione attuale del tracciato, il successo è stato appannaggio del poleman per quattro volte su quattro! C’è, viceversa, più varietà per quanto concerne gli altri gradini del podio. Per esempio, lo scorso anno Charles Leclerc arrivò terzo pur partendo sesto, mentre nel 2023 Pierre Gasly si classificò terzo scattando dalla dodicesima casella.

Volendo usare l’ironia, verrebbe da dire che in Olanda in qualifica si onora sempre l’arancione, colore della dinastia reale Oranje. Dopotutto, dal 2021 al 2023 è stato l’idolo di casa Max Verstappen a far segnare il giro più rapido. Nel 2024 la pole position è invece stata conseguita da una McLaren, la cui cromia è risaputa! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà semplicemente seguire le qualifiche in TV. Come?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 30 agosto

Ore 18:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP OLANDA F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Olanda. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo olandese. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Zandvoort potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Olanda, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP OLANDA 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)