Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 28 agosto, dove vederle in tv e streaming
Gli Europei di basket 2025 sono pronti a vivere la loro seconda giornata. Sarà un day-2 ricco, con ben sei partite in programma, tra cui l’esordio dell’Italbasket che sfiderà la Grecia in serata. La giornata inaugurale ha visto le vittorie nette di Germania, Lituania e Serbia, ma c’è stato anche spazio per le prime sorprese. Il Portogallo è infatti riuscito a battere la Repubblica Ceca mentre la Lettonia ha ceduto il passo ad una sorprendente Turchia.
Giovedì 28 agosto sarà il giorno delle prime partite dei Gironi C e D. Il programma si aprirà a Limassol con Georgia-Spagna alle 14.00, scontro già importante per stabilire le gerarchie nel gruppo in cui è presente anche l’Italia. Sempre alle 14.oo, ma a Katowice, è il turno poi di Israele ed Islanda, entrambe alla ricerca di punti pesanti. Stesso scenario (Katowice) per Belgio-Francia, in programma alle ore 17.00.
Si torna poi a Limassol dove i padroni di casa del Cipro affronteranno la Bosnia-Erzegovina alle ore 17.15. Alle 20.30 si torna in campo con l’esordio dell’Italia, attesa a Limassol dalla Grecia, in una prima partita che promette spettacolo e sarà già decisiva. Il programma si chiude a Katowice dove, sempre alle 20.30 la Slovenia sfiderà la Polonia nel match che conclude la seconda giornata.
PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025
Giovedì 28 agosto
Georgia-Spagna ore 14.00
Israele-Islanda ore 14.00
Belgio-Francia ore 17.00
Cipro-Bosnia Erzegovina ore 17.15
Italia-Grecia ore 20.30
Slovenia Polonia ore 20.30
DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI BASKET 2025 IN TV E STREAMING
Georgia-Spagna ore 14.00 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), Diretta streaming su DAZN, SkyGo e NOW
Israele-Islanda ore 14.00 – DAZN
Belgio-Francia ore 17.00 – DAZN
Cipro-Bosnia Erzegovina ore 17.15 – DAZN
Italia-Grecia ore 20.30 – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), Diretta streaming su DAZN, Rai Play, SkyGo, NOW
Slovenia-Polonia ore 20.30 – DAZN