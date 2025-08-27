Basket, Europei: la Turchia batte la Lettonia, vittorie per Finlandia e Serbia

Si è chiusa la prima giornata di Eurobasket 2025 e nel tardo pomeriggio e serata di oggi sono stati tre i match in programma. Dopo le vittorie di Lituania, Portogallo e Germania nelle prime partite dei gruppi A e B, in campo sono scese Lettonia, Turchia, Svezia, Finlandia, Serbia ed Estonia. Ecco come è andata.

LETTONIA-TURCHIA 73-93 (Gruppo A, Riga – Lettonia)

Si è partiti con Lettonia-Turchia. E arriva il primo (parziale) colpo di scena. Perché la Turchia – molto sottovalutata alla vigilia del torneo – mette in scena un match perfetto, guidata da un Alperen Sengun letale al tiro, ma anche perfetto a liberare i compagni. Fin dal primo quarto la Turchia fa la parte della lepre (24-21), allunga prima dell’intervallo (47-39), ma è il parziale del terzo periodo (25-16) a chiudere i discorsi in un match vinto dalla Turchia per 93-73. Lettonia che torna con i piedi per terra, cui non bastano i 16 punti di Lomazs, mentre per la Turchia ci sono i 20 punti di Osman, i 19 di Sipahi, i 16 di Sengun e i 15 di Larkin.

TOP SCORER

LETTONIA – Lomazs 16, Zagars 11, Smits e Porzingis 10

TURCHIA – Osman 20, Sipahi 19, Sengun 16

SVEZIA-FINLANDIA 90-93 (Gruppo B, Tampere – Finlandia)

A seguire in campo sono scese Svezia e Finlandia. Doveva essere un esordio facile per i padroni di casa, ma invece la Svezia sorprende la Finlandia. Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa che provano a correre, ma gli svedesi non cedono e restano in scia (26-21 il primo quarto), accorciando il gap a inizio secondo quarto, con uno scatenato Hakanson e si lotta punto a punto, andando al riposo sul 49-48 per la Finlandia. Non cambia la musica a inizio terzo quarto, con le due formazioni che giocano alla pari, alternandosi davanti e con Hakanson e Markkanen che danno spettacolo e si va all’ultimo stop sul 72-72. L’equilibrio non si spezza per metà quarto, quando cinque punti consecutivi di Muurinen rilanciano la Finlandia. Non molla, però, la Svezia e serve il miglior Markkanen alla Finlandia per evitare la beffa all’esordio e vincere 93-90. Top scorer Markkanen con 28 punti, mentre alla Svezia non bastano i 24 punti di Hakanson.

TOP SCORER

SVEZIA – Hakanson 24, Gaddefors 15, Birgander 12

FINLANDIA – Markkanen 28, Maxhuni 14, Jantunen 12

SERBIA-ESTONIA 98-64 (Gruppo A, Riga – Lettonia)

La prima giornata si è chiusa con Serbia-Estonia. E non c’è storia, con la Serbia che fin dalla palla a due viaggia sull’asse dei due Nikola (Jokic e Jovic) per scappare via. Prova a resistere l’Estonia con Konontsuk, ma è troppo poco e la Serbia chiude il primo quarto sul +20. Match, dunque, senza storia, con i serbi che subito si confermano formazione di assoluto livello e chiudono velocemente la pratica, vincendo con un netto 98-64. Top scorer Nikola Jovic con 18 punti, mentre per Jokic c’è una doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi (e 7 assist).

TOP SCORER

SERBIA – N. Jovic 18, Avramovic 13, Petrusev 12, Jokic 11, Bogdanovic 11

ESTONIA – Drell 11, Konontsuk 10, Kullamae 8