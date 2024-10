Football americano, Italia dominante contro la Svizzera nel primo turno di qualificazione agli Europei 2025

Buona la prima per la Nazionale italiana di football americano. La compagine tricolore guidata dal coach Brian Michitti ha prevalso in maniera chiara e indiscutibile contro la Svizzera 45-0, nella prima partita di qualificazione agli Europei 2025. A Thun, sotto una pioggia incessante, la differenza tra le due squadre è stata palpabile e gli azzurri hanno dato dimostrazione della loro superiorità.

Fin dalle prime battute si è compreso come la bilancia pendesse decisamente dalla parte tricolore. Al primo drive offensivo, i nostri portacolori sono andati in TD al secondo snap con una corsa a tutto campo grazie a Cosimo Casati. È spettato a Matteo Felli trasformare tra i pali e portare lo score subito sul 7-0. Il lavoro difensivo anche ha funzionato, andando a inaridire le trame d’attacco degli elvetici.

Il secondo TD nostrano è arrivato sul finire del primo quarto di gioco, grazie a una splendida ricezione di Simone Alinovi, perfettamente imbeccato da Luke Zahradka. Un errore nello snap ha negato a Felli la possibilità di calciare per il +1, conclusione: 13-0. L’endzone rossocrociata è stata terra di conquista a inizio secondo quarto, grazie a un Casati scatenato. Felli ha trasformato, portando il riscontro sul 20-0.

Il poker è stato servito a due minuti dal termine della prima metà di partita (28-0). Gli azzurri hanno proseguito nella loro spinta e poco dopo hanno arrotondato, grazie a un eccellente Zahradka protagonista degli ultimi TD, innescando Tamsir Seck e poi Frankie Stola. Alla fine della fiera 36-0. Nella ripresa l’Italia ha dilagato, portando lo score sul 45-0 grazie a Modeste Pooda e al più volte citato Felli. In una situazione di totale controllo, Michitti ha potuto fare anche degli esperimenti in campo, per sondare la condizione di tutti. Prossimo appuntamento a Milano, il 26 ottobre, contro la Danimarca.