Pattinaggio a rotelle velocità su pista, Vincenzo Maiorca svetta nella Finale B dei 500 metri Sprint

Non ci sono state medaglie in casa Italia in questo primo giorno di gare dedicato al pattinaggio a rotelle velocità su pista ai World Games 2025 di Chengdu (Cina). Messa alle spalle la due-giorni di gare su strada, ha avuto inizio il programma su “track” e Vincenzo Maiorca è stato l’azzurro che meglio si è classificato nello schedule odierno.

Il siciliano, infatti, si è imposto nella Finale B dei 500 metri Sprint col crono di 42.457, non riuscendo a rientrare nel novero dei finalisti per le medaglie, ma imponendosi in quella dei piazzamenti (quarto). L’oro è andato allo spagnolo Jhoan Sebastian Guzman Bitar in 42.200, autentico dominatore di questa specialità. Alle sue spalle si sono classificati il colombiano Jhon Edwar Tascon Holguin (42.221) e il cinese Zhang Zhenhai (42.336). Nella medesima prova al femminile la belga Fran Vanhoutte è stata la migliore in 44.231 davanti alla cinese di Taipei, Liu Yi-Hsuan (44.251) e alla cilena Catalina Lorca (44.372). Asja Varani è stata eliminata nel turno preliminare.

Nei 5000 metri a punti donne Edda Paluzzi ha concluso all’undicesimo posto, nella prova in cui la colombiana Gabriela Rueda ha dettato legge, mentre a livello maschile è stata il paraguaiano Julio Cesar Mirena Ortiz a potersi mettere al collo l’oro, con Daniel Niero settimo.

In conclusione, nei 200 metri Dual Time Trial, Maiorca non è riuscito a superare il taglio delle qualificazioni, essendo il primo degli esclusi dalla finale (13°). A conquistare il metallo più pregiato è stato il solito iberico Guzman Bitar in 17.164 davanti al cinese di Taipei Kuo e al colombiano Tascon Holguin. Nella gara femminile Varani ha concluso l’atto conclusivo al sesto posto in 19.02, nella prova che ha incoronato l’atleta di El Salvador, Ivonne Sarai Nochez Gallardo (18.698), davanti alla francese Haila Brunet Alvarez (18.751) e alla belga Vanhoutte (18.773).