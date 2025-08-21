Sorteggio US Open 2025, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka e Rybakina

Si preannuncia un percorso estremamente impegnativo per Jasmine Paolini sul cemento di Flushing Meadows, alla luce dell’esito del sorteggio del torneo femminile degli US Open 2025. Il tabellone dell’azzurra sembra infatti molto duro, con all’orizzonte delle avversarie molto temibili eventualmente soprattutto agli ottavi e ai quarti di finale nel suo tentativo di arrivare fino in fondo.

La toscana, n.7 del seeding, comincerà il suo cammino contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni per poi incrociare una tra Iva Jovic e Aliaksandra Sasnovich. Il primo vero spauracchio potrebbe arrivare al quarto turno, in una zona di tabellone presidiata in primis dalla kazaka Elena Rybakina (n.9) ma anche da due outsider di lusso come Veronika Kudermetova ed Emma Raducanu.

Paolini è stata inserita inoltre nel primo quarto, in cui spicca su tutte ovviamente la presenza della n.1 al mondo Aryna Sabalenka, che eviterà almeno fino ad un’ipotetica finale alcune favorite per il titolo come le tre campionesse Major del 2025 Iga Swiatek, Coco Gauff e Madison Keys, tutte collocate nella parte bassa del tabellone insieme alla recente finalista di Wimbledon Amanda Anisimova. Da segnalare sul fronte italiano l’esordio di Elisabetta Cocciaretto contro l’esperta kazaka Yulia Putinsteva e di Lucia Bronzetti contro una qualificata.

Di seguito il tabellone completo del singolare femminile agli US Open 2025.

TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2025

PARTE ALTA

Aryna Sabalenka [1] vs Rebeka Masarova

Nuria Parrizas Diaz vs Polina Kudermetova

Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova

Qualificata vs Leylah Fernandez [31]

Elise Mertens [19] vs Alyssa Ahn (WC)

Lulu Sun vs Camila Osorio

Cristina Bucsa vs Qualificata

Alexandra Eala vs Clara Tauson [14]

Elena Rybakina [9] vs Julieta Pareja (WC)

Lucia Bronzetti vs Qualificata

Emma Raducanu vs Qualificata

Qualificata vs Veronika Kudermetova [24]

McCartney Kessler [32] vs Magda Linette

Qualificata vs Marketa Vondrousova

Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic

Qualificata vs Jasmine Paolini [7]

Jessica Pegula [4] vs Mayar Sherif

Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova

Victoria Azarenka vs Qualificata

Anastasia Pavlyuchenkova vs Dayana Yastremska [30]

Liudmila Samsonova [17] vs Yue Yuan

Leolia Jeanjean vs Qualificata

Ann Li vs Rebecca Sramkova

Qualificata vs Belinda Bencic [16]

Emma Navarro [10] vs Yafan Wang

Jil Teichmann vs Caty McNally (WC)

Moyuka Uchijima vs Olga Danilovic

Barbora Krejcikova vs Victoria Mboko [22]

Jelena Ostapenko [25] vs Qualificata

Taylor Townsend vs Antonia Ruzic

Anastasia Potapova vs Lin Zhu

Alycia Parks vs Mirra Andreeva [5]

PARTE BASSA

Madison Keys [6] vs Renata Zarazua

Petra Kvitova vs Diane Parry

Qualificata vs Zeynep Sonmez

Katie Boulter vs Marta Kostyuk [27]

Linda Noskova [21] vs Qualificata

Qualificata vs Eva Lys

Sorana Cirstea vs Solana Sierra

Venus Williams (WC) vs Karolina Muchova [11]

Daria Kasatkina [15] vs Elena-Gabriela Ruse

Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia (WC)

Hailey Baptiste vs Katerina Siniakova

Greet Minnen vs Naomi Osaka [23]

Magdalena Frech [28] vs Talia Gibson (WC)

Qualificata vs Peyton Stearns

Donna Vekic vs Jessica Bouzas Maneiro

Ajla Tomljanovic vs Coco Gauff [3]

Amanda Anisimova [8] vs Kimberly Birrell

Qualificata vs Maya Joint

Danielle Collins vs Jaqueline Cristian

Ashlyn Krueger vs Sofia Kenin [26]

Beatriz Haddad Maia [18] vs Sonay Kartal

Lois Boisson vs Viktorija Golubic

Maria Sakkari vs Tatjana Maria

Anna Bondar vs Elina Svitolina [12]

Ekaterina Alexandrova [13] vs Anastasija Sevastova

Caroline Dolehide vs Xinyu Wang

Anastasia Zakharova vs Elina Avanesyan

Laura Siegemund vs Diana Shnaider [20]

Anna Kalinskaya [29] vs Clervie Ngounoue (WC)

Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto

Suzan Lamens vs Valerie Glozman (WC)

Emiliana Arango vs Iga Swiatek [2]