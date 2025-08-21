Tennis
Sorteggio US Open 2025, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka e Rybakina
Si preannuncia un percorso estremamente impegnativo per Jasmine Paolini sul cemento di Flushing Meadows, alla luce dell’esito del sorteggio del torneo femminile degli US Open 2025. Il tabellone dell’azzurra sembra infatti molto duro, con all’orizzonte delle avversarie molto temibili eventualmente soprattutto agli ottavi e ai quarti di finale nel suo tentativo di arrivare fino in fondo.
La toscana, n.7 del seeding, comincerà il suo cammino contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni per poi incrociare una tra Iva Jovic e Aliaksandra Sasnovich. Il primo vero spauracchio potrebbe arrivare al quarto turno, in una zona di tabellone presidiata in primis dalla kazaka Elena Rybakina (n.9) ma anche da due outsider di lusso come Veronika Kudermetova ed Emma Raducanu.
Paolini è stata inserita inoltre nel primo quarto, in cui spicca su tutte ovviamente la presenza della n.1 al mondo Aryna Sabalenka, che eviterà almeno fino ad un’ipotetica finale alcune favorite per il titolo come le tre campionesse Major del 2025 Iga Swiatek, Coco Gauff e Madison Keys, tutte collocate nella parte bassa del tabellone insieme alla recente finalista di Wimbledon Amanda Anisimova. Da segnalare sul fronte italiano l’esordio di Elisabetta Cocciaretto contro l’esperta kazaka Yulia Putinsteva e di Lucia Bronzetti contro una qualificata.
Di seguito il tabellone completo del singolare femminile agli US Open 2025.
TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2025
PARTE ALTA
Aryna Sabalenka [1] vs Rebeka Masarova
Nuria Parrizas Diaz vs Polina Kudermetova
Elsa Jacquemot vs Marie Bouzkova
Qualificata vs Leylah Fernandez [31]
Elise Mertens [19] vs Alyssa Ahn (WC)
Lulu Sun vs Camila Osorio
Cristina Bucsa vs Qualificata
Alexandra Eala vs Clara Tauson [14]
Elena Rybakina [9] vs Julieta Pareja (WC)
Lucia Bronzetti vs Qualificata
Emma Raducanu vs Qualificata
Qualificata vs Veronika Kudermetova [24]
McCartney Kessler [32] vs Magda Linette
Qualificata vs Marketa Vondrousova
Aliaksandra Sasnovich vs Iva Jovic
Qualificata vs Jasmine Paolini [7]
Jessica Pegula [4] vs Mayar Sherif
Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova
Victoria Azarenka vs Qualificata
Anastasia Pavlyuchenkova vs Dayana Yastremska [30]
Liudmila Samsonova [17] vs Yue Yuan
Leolia Jeanjean vs Qualificata
Ann Li vs Rebecca Sramkova
Qualificata vs Belinda Bencic [16]
Emma Navarro [10] vs Yafan Wang
Jil Teichmann vs Caty McNally (WC)
Moyuka Uchijima vs Olga Danilovic
Barbora Krejcikova vs Victoria Mboko [22]
Jelena Ostapenko [25] vs Qualificata
Taylor Townsend vs Antonia Ruzic
Anastasia Potapova vs Lin Zhu
Alycia Parks vs Mirra Andreeva [5]
PARTE BASSA
Madison Keys [6] vs Renata Zarazua
Petra Kvitova vs Diane Parry
Qualificata vs Zeynep Sonmez
Katie Boulter vs Marta Kostyuk [27]
Linda Noskova [21] vs Qualificata
Qualificata vs Eva Lys
Sorana Cirstea vs Solana Sierra
Venus Williams (WC) vs Karolina Muchova [11]
Daria Kasatkina [15] vs Elena-Gabriela Ruse
Kamilla Rakhimova vs Caroline Garcia (WC)
Hailey Baptiste vs Katerina Siniakova
Greet Minnen vs Naomi Osaka [23]
Magdalena Frech [28] vs Talia Gibson (WC)
Qualificata vs Peyton Stearns
Donna Vekic vs Jessica Bouzas Maneiro
Ajla Tomljanovic vs Coco Gauff [3]
Amanda Anisimova [8] vs Kimberly Birrell
Qualificata vs Maya Joint
Danielle Collins vs Jaqueline Cristian
Ashlyn Krueger vs Sofia Kenin [26]
Beatriz Haddad Maia [18] vs Sonay Kartal
Lois Boisson vs Viktorija Golubic
Maria Sakkari vs Tatjana Maria
Anna Bondar vs Elina Svitolina [12]
Ekaterina Alexandrova [13] vs Anastasija Sevastova
Caroline Dolehide vs Xinyu Wang
Anastasia Zakharova vs Elina Avanesyan
Laura Siegemund vs Diana Shnaider [20]
Anna Kalinskaya [29] vs Clervie Ngounoue (WC)
Yulia Putintseva vs Elisabetta Cocciaretto
Suzan Lamens vs Valerie Glozman (WC)
Emiliana Arango vs Iga Swiatek [2]