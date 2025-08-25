Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Ciccone, che gamba! Gaudu rinasce

PAGELLE TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

David Gaudu, voto 10: alla Vuelta di cinque anni fa si era lanciato, conquistando due tappe e sognando di diventare uomo di classifica. La costanza è mancata, tanti i passaggi a vuoto. Ora però sembra essere tornato al top, proprio nella corsa a tappe iberica. Dopo il podio di ieri trova una vittoria da sogno il transalpino, beffando sull’ultima rampetta allo sprint Pedersen.

Mads Pedersen, voto 7,5: arrivo forse troppo duro, così come troppo alto è stato il ritmo imposto dalla sua Lidl-Trek che lo aveva trascinato però davanti fino agli ultimi 200 metri. Il danese è crollato proprio sull’ultima curva, cedendo il passo a Gaudu, dovendosi accontentare della seconda posizione.

Jonas Vingegaard, voto 7,5: se la condizione è questa, anche su arrivi del genere, allora prepariamoci ad un vero e proprio dominio. Tiene la Maglia Rossa a pari tempo, grazie agli abbuoni, ma è strepitoso sullo strappo conclusivo, chiudendo terzo in piena gestione.

Giulio Ciccone, voto 7,5: una gamba devastante. Ad oggi, non vogliamo nasconderlo, è il secondo scalatore più forte di questa Vuelta dopo Vingegaard. Si trova a lavorare da gregario nell’ultimo chilometro, ma la condizione che ha fa sì che addirittura Pedersen vada leggermente in difficoltà. Se avesse disputato la volata l’abruzzese probabilmente sarebbe finita diversamente…

Orluis Aular, voto 7: è sempre lì il venezuelano della Movistar. Chiude quinto, gli ultimi metri sono stati troppo duri anche per lui.

Filippo Ganna, voto 5,5: rimandato. Pensava di poter giocarsela allo sprint, ma sull’accelerazione di Ciccone il piemontese ha pagato, cedendo il passo.