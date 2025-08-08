Orienteering, Francesco Mariani conquista l’argento nella gara su media distanza ai World Games 2025!

Grande preparazione fisica e mentale. È questo quanto richiede l’orienteering, o orientamento, facente parte del programma dei World Games 2025 a Chengdu (Cina). La rassegna che racchiude una serie di discipline non facenti parte dei Giochi Olimpici, terrà banco in queste giornate.

L’orientamento, in questo senso, va a inserirsi in quelle specialità nelle quali gli atleti sono particolarmente sollecitati nella scelta e nell’esecuzione del percorso, dovendo far fronte a un percorso impegnativo. Nella nottata italiana si è svolta la prova sulla media distanza nello scenario dell’Eastern New Area della località cinese.

I concorrenti hanno avuto a loro disposizione un tempo di percorrenza previsto di circa 30 minuti, in un ambiente naturale. Usando una mappa molto dettagliata di un’area del terreno, gli atleti dovevano correre in direzione di una serie di punti di controllo contrassegnati dall’indicazione a loro disposizione e dei punti dotati di bandiera e “timbratore” elettronico, in sequenza e nel minor tempo possibile.

Nella prova maschile l’Italia ha potuto festeggiare l’argento di Francesco Mariani, che ha terminato con un distacco di 2:21 dal vincitore, lo svizzero Riccardo Rancan, impostosi col tempo di 45:22. A completare il podio è stato il canadese Vegard Jarvis Westergard (+2:26). Non ha concluso la gara l’altro italiano presente, Mattia Debertolis.

Trionfo elvetico, visto il successo nel medesimo format al femminile di Simona Aebersold col crono di 40:08 a precedere la slovacca Tereza Smelikova (+3:44) e la svedese Alva Sonesson (+6:18). Le azzurre presenti hanno terminato al di fuori della top-10, ovvero Anna Pradel (20ª a 18:40) e Caterina Dallera (28ª a 29:49).