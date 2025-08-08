Calendario World Games 2025 oggi: orari 8 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Venerdì 8 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la terza giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati i primi 23 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel salvamento, 6 nel karate, 3 nella ginnastica, 2 nell’orientamento e nel wushu, 1 nel tiro con l’arco e nella danza sportiva.

L’Italia vedrà in gara la squadra maschile di hockey inline, che sarà opposta alla Francia, gli azzurri Marco Bruno ed Elisa Roner nei sedicesimi individuali e nei quarti in coppia nel compound di tiro con l’arco, mentre ci saranno tante carte da medaglia nel salvamento, nel karate e nell’orientamento. Azzurri protagonisti anche nel wushu, nello sci nautico, nella danza sportiva e nella muay thai.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Venerdì 8 agosto

2:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Preliminari

3:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

3:00 Sci nautico e wakeboard – Wake Surf Skim femminile – Qualificazioni (MIATELLO Paola)

3:00 Wushu – Combinata maschile Taolu Nanquan – Nangun – Competizione (STELLUTI Dario)

3:15 Tiro con l’arco – Compound femminile – Sedicesimi (RONER Elisa)

3:15 Sci nautico e wakeboard – Cable Wakeboard femminile – Qualificazioni (TITTARELLI Vanessa)

3:25 Wushu Combinata femminile – Taolu Nanquan – Nandao – Competizione (COSSA Lara)

3:30 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

3:40 Orientamento – Foot Orienteering Mezzofondo maschile – Finale (DEBERTOLIS Mattia, MARIANI Francesco)

3:50 Wushu – Combinata maschile Taolu Changquan – Daoshu – Gunshu – Competizione

4:00 Softball Maschile – Preliminari

4:00 Karate – Kata individuale maschile – Preliminari (GHINAMI Alessio)

4:00 Karate – Kata individuale femminile – Preliminari (D’ONOFRIO Terryana)

4:00 Squash – Singolare femminile – Sedicesimi

4:15 Tiro con l’arco – Compound maschile – Sedicesimi (BRUNO Marco)

4:15 Wushu – Combinata femminile Taolu Taijiquan – Taijijian – Competizione

4:20 Orientamento – Foot Orienteering Mezzofondo femminile – Finale (DALLERA Caterina, PRADEL Anna)

4:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

5:00 Sci nautico e Wakeboard – Wakeboard Cable maschile – Qualificazioni (DE TOLLIS Riccardo, GATTI Leo)

5:02 Sci nautico e Wakeboard – Wake Surf Skim maschile – Qualificazioni (PANACCIONE Gianmarco)

5:15 Tiro con l’arco – Compound femminile – Ottavi

5:15 Tiro con l’arco – Compound maschile – Ottavi

5:40 Karate – Kumite -50 kg femminili – Preliminari (PERFETTO Erminia)

5:40 Karate – Kumite -60 kg maschili – Preliminari (CRESCENZO Angelo)

5:45 Floorball – Indoor – Preliminari

6:00 Roller Sport – Hockey inline – Preliminari

6:00 Squash – Singolare maschile – Sedicesimi

7:00 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

7:00 Softball maschile – Preliminari

7:00 Muay thai – -48 kg femminili – Quarti di finale

7:20 Karate – Kumite -55 kg femminili – Preliminari

7:20 Karate – Kumite -67 kg maschili – Preliminari

8:00 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Preliminari

8:00 Roller Sport – Hockey inline – Preliminari (ITALIA-Francia)

8:00 Tiro con l’arco – Compound a squadre miste – Quarti di finale (ITALIA)

8:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

8:00 Salvamento – 100m percorso misto femminile – Finale (PIROVANO Anna, GIOVANELLI Helene)

8:00 Muay thai – -57 kg maschili – Quarti di finale

8:00 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard stile libero femminile – Qualificazioni (CASTELLI Giulia, VIRAG Alice)

8:05 Salvamento – 100m percorso misto maschile – Finale (IPPOLITO Francesco, LOCCHI Simone)

8:30 Lacrosse femminile – Sixes – Preliminari

8:30 Ginnastica – Trampolino Sincronizzato maschile – Qualificazioni

8:30 Salvamento – Staffetta 4x50m femminile – Finale (ITALIA)

8:35 Salvamento – Staffetta 4x50m maschile – Finale (ITALIA)

9:00 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

9:00 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m femminili – Finale (FABRETTI Lucrezia, VOLPINI Federica)

9:00 Muay thai – -54 kg femminili – Quarti di finale

9:05 Salvamento – Trasporto manichino con pinne 100m maschili – Finale (BORONA Andrea, CREMONINI Davide)

9:20 Tiro con l’arco – Compound a squadre miste – Semifinali

9:30 Ginnastica – Coppie acrobatiche femminili – Qualificazioni

9:30 Pallamano – Beach handball femminile – Preliminari

9:30 Salvamento – Super Lifesaver 200m femminili – Finale (DIBELLONIA Elisa, FABRETTI Lucrezia)

9:35 Salvamento – Super Lifesaver 200m maschili – Finale (IPPOLITO Francesco, PEZZOTTI Fabio)

9:40 Sci nautico e wakeboard – Wakeboard Freestyle Uomini – Qualificazioni (PIFFARETTI Massi)

9:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

10:00 Tiro con l’arco – Compound a squadre miste – Finale per il bronzo

10:00 Ginnastica – Coppie acrobatiche miste – Qualificazioni

10:20 Tiro con l’arco – Compound a squadre miste – Finale per l’oro

10:20 Pallamano – Beach handball – Preliminari

10:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Preliminari

10:30 Karate – Kata Individuale maschile – Semifinali

10:30 Karate – Kata Individuale femminile – Semifinali

10:45 Ginnastica – Coppie acrobatiche femminili – Qualificazioni

10:55 Karate – Kumite -50 kg femminili – Semifinali

11:00 Roller Sport – Hockey inline – Preliminari

11:05 Karate – Kumite -60 kg maschili – Semifinali

11:10 Pallamano – Beach handball femminile – Preliminari

11:15 Floorball – Indoor – Preliminari

11:15 Karate – Kumite -55 kg femminili – Semifinali

11:25 Karate – Kumite -67 kg maschili – Semifinali

11:25 Ginnastica – Coppie acrobatiche miste – Qualificazioni

11:40 Karate – Kata individuale maschile – Finale per il bronzo

11:50 Karate – Kata individuale femminile – Finale per il bronzo

12:00 Squash – Singolare maschile – Sedicesimi

12:00 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

12:00 Pallamano – Beach handball – Preliminari

12:00 Danza sportiva – Latino – Primo turno (TESTA Eric / BREZZO Federica, PONTARELLI Cristian / RAZHEVA Anastasia, BOLZONI Andrea / MARITAN Michelle)

12:00 Muay thai – -71 kg maschili – Quarti di finale (FRANZOSI Gianluca Giorgio)

12:05 Karate – Kumite -50 kg femminili – Finale per il bronzo

12:15 Karate – Kumite -60 kg maschili – Finale per il bronzo

12:25 Karate – Kumite -55 kg femminili – Finale per il bronzo

12:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Competizione

12:35 Karate – Kumite -67 kg maschili – Finale per il bronzo

12:55 Karate – Kata individuale maschile – Finale per l’oro

13:00 Wushu – Combinata maschile Taolu Nanquan – Nangun – Finale (STELLUTI Dario)

13:00 Roller Sport – Hockey inline – Preliminari

13:00 Muay thai – -60 kg femminili – Quarti di finale

13:05 Karate – Kata individuale femminile – Finale per l’oro

13:25 Wushu – Combinata femminile Taolu Changquan – Jianshu – Qiangshu – Competizione

13:30 Floorball femminile – Indoor – Preliminari

13:30 Danza sportiva – Latino – Semifinali

13:35 Karate – Kumite -50 kg femminili – Finale per l’oro

13:45 Karate – Kumite -60 kg maschili – Finale per l’oro

13:45 Korfball – Indoor a squadre miste – Preliminari

13:45 Ginnastica – Trampolino sincronizzato maschile – Finale

13:50 Wushu – Combinata femminile – Taolu Taijiquan – Taijijian – Finale

14:00 Muay thai – -86 kg maschili – Quarti di finale

14:15 Karate – Kumite -55 kg femminili – Finale per l’oro

14:25 Karate – Kumite -67 kg maschili – Finale per l’oro

14:30 Danza sportiva – Latino – Finale

14:30 Wushu – Combinata maschile – Taijiquan Taolu – Taijijian – Competizione

14:35 Ginnastica – Coppie acrobatiche femminili – Finale

15:15 Ginnastica – Coppie acrobatiche miste – Finale

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.