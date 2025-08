Si conclude con la vittoria degli Stati Uniti la staffetta 4×100 stile libero mista, ultima finale di giornata ai Mondiali di nuoto 2025. La squadra americana ha letteralmente dominato la gara, condotta sempre in testa dalla prima all’ultima frazione. Gli USA hanno chiuso con il crono di 3:18.48, nuovo record del mondo, conquistando l’ultimo oro della penultima giornata.

Seconda posizione per la Russia che firma il nuovo record europeo in 3:19.68. Terzo posto per la squadra francese che, negli ultimi metri, ha beffato la staffetta italiana. 3:21.35 per i transalpini che ottengono il bronzo. L’Italia si deve accontentare del quarto posto con il nuovo record italiano in 3:21.48. Queste le dichiarazioni della staffetta azzurra ai microfoni di Rai 2.

Manuel Frigo: “Siamo contenti, peccato ci dispiace perché il podio era lì ad un decimo però siamo stati bravi tutti e quattro, abbiamo fatto tutti delle belle frazioni. Questa volta siamo finiti al quarto posto, è lo sport, è il nuoto fatto di centesimi“.

Carlos D’Ambrosio: “Bellissima staffetta, in queste gare mi diverto sempre. I primi sono andati veramente forte, andare a prenderli a me gasa tanto quindi bene così. Sono contento anche del tempo, dopo tutti questi giorni e questa stanchezza sono felice di essere andato così“.

Sara Curtis: “Sono molto contenta, soprattutto per il tempo. Sono fiera di aver preso parte a questa staffetta perché mi sentivo quasi stanca prima della gara. Poi per fortuna Virginia mi ha tirato un po’ su e sono riuscita a nuotare molto bene in una frazione della staffetta“.

Emma Virginia Menicucci: “Siamo tutti contenti, peccato perché mancava davvero poco al podio. È stato un quarto posto comunque emozionante, ce la siamo giocata. Io vedevo poco perché chi era affianco a me era troppo avanti, ho cercato di agganciarmi ma non è bastato. È un quarto posto enorme, è stata una bellissima gara“.