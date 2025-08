CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia nei primi cinque giorni dell’appuntamento iridato ha conquistato sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e sedici posti in finale conquistati.

Sesta giornata ai Mondiali di nuoto di Singapore e l’Italia si presenta al via con ambizioni da protagonista in alcune delle gare più attese dell’intero programma. Saranno i 50 metri, in tutte le declinazioni, stile libero, dorso e rana, a catalizzare l’attenzione, con azzurri pronti a dire la loro tra grandi nomi e gerarchie in continuo mutamento. Senza Gregorio Paltrinieri, nei 1500 stile libero maschili l’Italia perde un riferimento ma non smette di osservare da vicino una delle gare simbolo della rassegna, dove Finke, Wiffen e il trio tedesco si giocheranno la corona del mezzofondo. Sul fronte dello sprint puro, occhi puntati su Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Thomas Ceccon, tutte carte valide per agguantare una finale (o qualcosa in più) tra avversari di altissimo livello. Da seguire anche la 4×100 stile libero mista, dove gli azzurri possono legittimamente puntare a una medaglia in un confronto serrato con le potenze mondiali.

Senza Sarah Sjöström, dominatrice indiscussa della distanza, i 50 stile libero femminili ai Mondiali di Singapore si presentano come una delle gare più aperte e incerte dell’intero programma. In chiave azzurra, riflettori puntati su Sara Curtis, 18 anni, già olimpica e autrice del miglior crono italiano stagionale (24.43): l’azzurra vuole sfruttare il momento e inserirsi nella lotta per una finale che appare alla sua portata. Tra le favorite per il titolo spiccano le statunitensi Gretchen Walsh (23.91), Torri Huske e Kate Douglass, l’australiana Meg Harris, già argento olimpico, e la cinese Wu Qingfeng. Da non sottovalutare l’esperienza della polacca Kasia Wasick, ancora competitiva, e l’emergente Cheng Yujie, 19 anni, ormai nuova freccia cinese della velocità. In chiave europea, attenzione anche a Van Wijk, Gastaldello e Surkova. Una gara che si deciderà sui dettagli, in cui ogni centesimo può valere il podio. E l’Italia c’è.

I 50 dorso maschili si annunciano tra le finali più esplosive dei Mondiali di Singapore 2025. Il grande atteso è Kliment Kolesnikov, di nuovo protagonista in una rassegna iridata in vasca lunga dopo quattro anni. Il russo neutrale detiene il record del mondo (23.55) e guida il ranking stagionale con 23.90. Alle sue spalle il connazionale Pavel Samusenko (24.01), per un possibile storico uno-due. Tra gli outsider, gli statunitensi Shaine Casas e Quintin McCarty, oltre al cinese Xu Jiayu, bronzo a Fukuoka 2023. Occhi puntati anche sull’australiano Isaac Cooper e sul polacco Masiuk, mentre in casa Italia si spera nella zampata di Thomas Ceccon, già quarto e quinto nelle ultime due edizioni e alla ricerca di una consacrazione nella distanza sprint. Da seguire anche Kos, Christou e il baby argentino Ulises Saravia, classe 2006, in forte ascesa. In una gara da un solo respiro, ogni centesimo può decidere la storia.

Nei 50 rana femminili ai Mondiali di Singapore, l’Italia sogna in grande con Benedetta Pilato, già quattro volte sul podio iridato e pronta a giocarsi tutto contro la regina della specialità, Ruta Meilutyte. La lituana, tre volte campionessa del mondo e detentrice del record mondiale (29.16), resta la favorita, anche se il suo miglior crono stagionale (30.18) lascia margini di incertezza. Pilato, invece, ha ritrovato continuità: tre volte sotto i 30” quest’anno, con un 29.87 che la colloca al secondo posto nel ranking stagionale. Tra le principali rivali c’è Eneli Jefimova, classe 2006, prima al mondo nel 2025 con 29.83. Occhi puntati anche sulla statunitense Lilly King, leggenda della rana al suo ultimo Mondiale, e su Tang Qianting, argento in carica ma ancora lontana dai suoi migliori livelli. L’Italia punta anche su Anita Bottazzo, in netta crescita. Sarà una finale da brividi, dove ogni dettaglio potrà decidere l’oro.

C’è l’Italia tra le favorite della staffetta 4×100 stile libero mista. Si parte dal secondo posto della 4×100 maschile, dal settimo posto della 4×100 femminile, dalla finale individuale di Sara Curtis, dalla grande condizione di Manuel frigo per provare a dare l’assalto alle squadre più forti a livello mondiale: le solite Stati Uniti ed Australia ma anche Russia, Canada, Francia e Gran Bretagna possono dire la loro assieme agli azzurri nella lotta per le medaglie.

Nei 1500 stile libero maschili dei Mondiali di Singapore, Bobby Finke va a caccia del primo titolo iridato dopo l’oro olimpico con record del mondo (14:30.67) conquistato a Parigi. L’americano sfiderà un parterre ricchissimo: su tutti i tre tedeschi Wellbrock, Schwarz e Klemet, autori di tre tempi sotto i 14:40 al campionato nazionale. In palio c’è anche la corona di Daniel Wiffen, campione del mondo in carica, già sul podio olimpico e tra i più costanti della stagione. A completare la sfida ci sono le nuove leve: Kuzey Tuncelli, primatista mondiale juniores, David Betlehem e Ahmed Jaouadi, già tra i migliori a Parigi. L’Italia sarà orfana di Gregorio Paltrinieri, fermato da un infortunio, ma la gara si preannuncia spettacolare: otto atleti sotto i 14:45 in stagione e margini minimi tra i big. In palio non c’è solo l’oro: c’è la leadership mondiale della distanza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 4.00 con le batterie e si prosegue alle 13.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali. Buon divertimento!