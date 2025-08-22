Myriam Sylla: “Italia battibile? Spero di non scoprirlo. Tutte vogliono metterci il bastone tra le ruote”

Ottimo debutto per l’Italia ai Mondiali 2025 di volley femminile: la nostra Nazionale ha regolato la Slovacchia con un nitido 3-0, iniziando nel miglior modo possibile il cammino in Thailandia. Le azzurre hanno agevolmente dettato legge a Phuket contro un’avversaria inferiore sotto il profilo tecnico, impiegando un po’ di tempo a carburare nel primo set per poi giganteggiare e proiettarsi con disinvoltura verso l’impegno di domenica 24 agosto (ore 12.00) contro Cuba.

Myriam Sylla ha analizzato l’incontro ai microfoni della Rai: “Ci aspettavamo una partita di alti e bassi: era la prima e c’è sempre un po’ di tensione. Dall’altra parte c’era una squadra che non vedeva l’ora di metterci in difficoltà. L’Italia è battibile? Spero di non scoprirlo mai. Ogni giorno noi cerchiamo di fare il nostro, nel migliore dei modi e divertendoci: stiamo facendo una cosa bellissima che è giocare a pallavolo“.

La schiacciatrice si è proiettata verso l’impegno di domenica 24 agosto (ore 12.00) contro Cuba, oggi crollata per 3-0 al cospetto del Belgio e sulla carta ampiamente inferiore alle azzurre, e il prossimo futuro in questa rassegna iridata: “Cuba la vedremo a video, sarà un’altra squadra: dovremo avere sempre l’attenzione altissima. Dobbiamo stare attenti perché tutte vogliono metterci il bastone tra le ruote. Testa bassa e lavorare“.