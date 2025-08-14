MX2: Adamo cerca il blitz in Svezia. Serve un weekend perfetto per la rincorsa al titolo

Si prospetta un fine settimana di grande importanza nel Mondiale 2025 di motocross, specialità Mx2. Questa domenica infatti potrebbero arrivare indicazioni chiarissime da Uddevalla, località che ospiterà il GP della Svezia, sedicesimo appuntamento del calendario iridato.

Inutile dire che l’osservato speciale in chiave Italia sarà sempre lui, Andrea Adamo, attualmente sul gradino più basso del podio nella classifica piloti e motivato a dare una ulteriore spallata per la caccia al titolo. Anche se sarà davvero tutto fuorché semplice.

Riepiloghiamo velocemente la situazione: il centauro in forza alla KTM al momento vanta 655 punti, quarantanove lunghezze meno rispetto a Simon Laengenfelder, in questo momento al comando delle operazioni con 704 tallonato da Kay de Wolf, secondo a quota 666.

Per mettere pressione ai diretti avversari, il siciliano dovrà realizzare il classico fine settimana perfetto fin dalla Qualifying Race, in cui sarà fondamentale conquistare un buon piazzamento per non avere problemi nelle due gare all’uscita dal cancelletto. Una doppietta, magari con uno tra de Wolf e Laengenfelder fuori dal podio, potrebbe consentire al nostro portacolori di accendersi e di mettere ulteriore pepe al prosieguo della stagione. Incrociamo le dita.