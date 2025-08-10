Muaythai, le finali odierne regalano un argento all’Italia. Cina sugli scudi

Nelle finali odierne del programma del muaythai dei World Games 2025 l’Italia conquista una medaglia d’argento con Gianluca Giorgio Franzosi nei -71kg maschili. Sul ring del Sichuan Gymnasium sono andate in scena ben sei finali. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Nei -48kg femminili medaglia d’oro perla cinese Xiaohui che supera nella finale la thailandese Miss Kullanat Aonok (30-27). Medaglia di bronzo per la marocchina Oumai Belouarrat che piega la filippina Rudzma Abubakar.

Nei -54kg femminili successo per la messicana Laura Fernanda Burgos Lopez che piega la polacca Martyna Kierczynska per 29-28. Medaglia di bronzo per la slovacca Monika Chochlikova che supera la magiara Anna Szekely.

Nei -57kg maschili la medaglia del metallo più pregiato va all’ucraino Dmytro Shelesko che ha la meglio sull’israeliano Ruach Haschem Bichayanu Gordon (30-27). Chiude al terzo posto il francese Daren Louis José Rolland che supera il vietnamita Duy Nhat Nguyen Tran.

Nei -60kg femminili, invece, successo per la cinese Xin Han che piega la turca Kubra Kocakus (29-28). Sale sul gradino più basso del podio la thailandese Kaewrudee Kamtakrapoom che ha la meglio sull’atleta indipendente Marina Bespalova.

Nei -71kg maschili, invece, si ferma alla medaglia d’argento il nostro Gianluca Giorgio Franzosi che cede proprio nell’atto conclusivo contro l’atleta indipendente Konstantin Shakhtarin per 30-26. Sale sul podio l’ungherese Attila Norbert Speth che supera l’ucraino Oleksandr Yefimenko.

Nei -86kg maschili sale sul gradino più alto del podio il moldavo Artiom Livadari che supera 30-27 lo statunitense Aaron Ortiz. Terza posizione per il cinese Chengcheng Zhang che supera il sudafricano Damian Michael Collins.