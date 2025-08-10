World Games
Muaythai, le finali odierne regalano un argento all’Italia. Cina sugli scudi
Nelle finali odierne del programma del muaythai dei World Games 2025 l’Italia conquista una medaglia d’argento con Gianluca Giorgio Franzosi nei -71kg maschili. Sul ring del Sichuan Gymnasium sono andate in scena ben sei finali. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
Nei -48kg femminili medaglia d’oro perla cinese Xiaohui che supera nella finale la thailandese Miss Kullanat Aonok (30-27). Medaglia di bronzo per la marocchina Oumai Belouarrat che piega la filippina Rudzma Abubakar.
Nei -54kg femminili successo per la messicana Laura Fernanda Burgos Lopez che piega la polacca Martyna Kierczynska per 29-28. Medaglia di bronzo per la slovacca Monika Chochlikova che supera la magiara Anna Szekely.
Nei -57kg maschili la medaglia del metallo più pregiato va all’ucraino Dmytro Shelesko che ha la meglio sull’israeliano Ruach Haschem Bichayanu Gordon (30-27). Chiude al terzo posto il francese Daren Louis José Rolland che supera il vietnamita Duy Nhat Nguyen Tran.
Nei -60kg femminili, invece, successo per la cinese Xin Han che piega la turca Kubra Kocakus (29-28). Sale sul gradino più basso del podio la thailandese Kaewrudee Kamtakrapoom che ha la meglio sull’atleta indipendente Marina Bespalova.
Nei -71kg maschili, invece, si ferma alla medaglia d’argento il nostro Gianluca Giorgio Franzosi che cede proprio nell’atto conclusivo contro l’atleta indipendente Konstantin Shakhtarin per 30-26. Sale sul podio l’ungherese Attila Norbert Speth che supera l’ucraino Oleksandr Yefimenko.
Nei -86kg maschili sale sul gradino più alto del podio il moldavo Artiom Livadari che supera 30-27 lo statunitense Aaron Ortiz. Terza posizione per il cinese Chengcheng Zhang che supera il sudafricano Damian Michael Collins.