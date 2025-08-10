Fistball, cancellato il programma odierno dei World Games. Domani Italia in campo per 2 incontri

A cause delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona di Chengdu, sono state cancellate in blocco le partite previste nella giornata odierna per quanto riguarda il torneo di fistball dei World Games 2025.

Per questo motivo il torneo ha visto lo spostamento degli incontri a domani con un nuovo calendario che andrà a riscrivere l’interno torneo. L’Italia, presente nel torneo maschile (non in quello femminile) ha iniziato il suo cammino nella manifestazione cinese con una sconfitta contro il Cile per 3-2 con i seguenti parziali: 11-13; 11-7; 5-11; 11-3; 13-11.

Quali saranno, dunque, i prossimi impegni per la nostra nazionale? L’Italia, a questo punto, scenderà in campo nel cuore della notte alle ore 03.00 (le ore 09.00 cinesi) contro l’Argentina, quindi di nuovo in azione alle ore 10.00 (le ore 16.00 locali) contro la Nuova Zelanda. Il mirino verso la fase ad eliminazione diretta è già ben fissato per tutte le partecipanti.

Qual è la situazione del torneo maschile? Dopo un solo incontro disputato la classifica del Gruppo B, quello dell’Italia, comando Argentina e Cile con 3 punti, mentre Italia e Nuova Zelanda sono ancora fermi a quota 0. Argentina con 37 punti fatti e 26 subiti, Cile con 51-45, Italia con 45-51 e Nuova Zelanda con 26-37. Nel Gruppo A, invece, Austria e Brasile con 2 punti, mentre Germania e Svizzera sono ancora a quota 0.