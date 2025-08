Mouratoglou: “Il tennis non sarà mai noioso finché Alcaraz sarà in campo”

Il torneo ATP di Toronto, primo dei due Masters 1000 in preparazione all’ultimo Slam stagionale, è ormai arrivato alle fasi finali e gli appassionati non vedono l’ora che inizi Cincinnati perché sono pronti a vivere l’ennesimo atto del grande duello tra i due dominatori del tennis contemporaneo.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono infatti pronti al rientro in campo e vogliono, fin da subito, catalizzare l’interesse del pubblico per dare vita ad un nuovo atto dell’entusiasmante rivalità che li vede contrapposti e ha regalato due splendide sfide nelle finali di Roland Garros e Wimbledon.

Ad animare il dibattito questa volta è Patrick Mouratoglou. L’allenatore francese, attuale tecnico di Naomi Osaka, di solito lascia riflessioni molto intense, e questa volta ha concentrato la sua attenzione su ciò che Carlos Alcaraz rappresenta per il tennis.

Alla domanda posta da tennis365.com il tecnico transalpino ha risposto così: “È un giocatore molto aggressivo, un duro, ma può fare molte cose diverse in campo. La sua potenza è incredibile, fa palle corte spettacolari, arriva a rete e gioca bene al volo, è intelligente… È un giocatore pazzesco! Il tennis non è mai noioso quando è in gara, anche se non è costante come Sinner o Rafa e Novak“.