Mountain bike, tutto pronto per la Coppa del Mondo di Les Gets. Fari puntati su van der Poel e Maxwell
Proseguono senza soluzione di continuità le competizioni in quel di Les Gets, località francese dell’Alta Savoia che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo di mountain bike. Questo weekend infatti sarà la volta degli specialisti del cross-country, pronti a misurarsi in una prova tutta da vivere.
Nello specifico, i protagonisti si cimenteranno in un percorso lungo 3.55 km, con un dislivello di 140 m, collocato nel centro nevralgico del bike park. Inutile dire che in campo maschile gli occhi saranno puntati su Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), reduce da tre risultati negativi e pronto a riscattarsi per resettare la sua stagione.
Attenzione poi al compagno di squadra dello statunitense Martin Vidaurre Kossmmann, uno dei principali favoriti per la vittoria, oltre che a Luca Martin (Cannondale Factory Racing), Mathis Azzarro (Ordine Racing Division) ed ovviamente Mathieu van der Peol (Alpecin-Deceuninck), vero maestro multidisciplinare.
In campo femminile invece a partire con i favori del pronostico sarà Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team), in questo momento in stato di grazia. Spazio poi a Nicole Koller (Ghost Factory Racing) e Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck). Ricordiamo che le gare di cross country alla Coppa del Mondo 2025 di mountain bike (cross-country) si disputeranno domenica 31 agosto a partire dalle 13:00.