Mountain bike: Tom Pidcock trionfa anche agli Europei! Ottavo Juri Zanotti

Tutto troppo facile. Era il grande favorito e, così come accaduto un anno fa alle Olimpiadi di Parigi, non ha tradito le aspettative. Tom Pidcock continua a conquistare medaglie del metallo più pregiato in mountain bike: arriva il secondo trionfo in carriera agli Europei, imponendosi nel cross country a Melgaco, in Portogallo.

Il britannico non ha lasciato spazio agli avversari, se non nella primissima fase di gara. Dal secondo giro ha preso la testa, ha staccato tutto e si è involato verso il traguardo a braccia alzate.

È festa per la Gran Bretagna vista anche la seconda piazza di Charlie Aldridge, staccato di 36”, mentre la medaglia di bronzo va al danese Simon Andreassen che si è imposto nella volatina per il podio sull’elvetico Filippo Colombo.

In casa Italia buona la performance di Juri Zanotti che per gran parte della gara si trova nel gruppetto in lotta per il podio, per poi chiudere in ottava piazza. Solo ventiduesimo il campione in carica Simone Avondetto.