MotoGP su TV8: orari GP Ungheria 2025, il programma in chiaro dal 22 al 24 agosto

Il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP si disputerà nel weekend del 22-24 agosto. La gara rappresenta una delle novità principali della stagione 2025, caratterizzata dal ritorno in calendario del Paese magiaro, seppur in uno scenario completamente diverso da quello delle (estemporanee) presenze del passato. I centauri stanno difatti per scoprire il contesto del Balaton Park.

Il Motomondiale ha già corso in Ungheria a inizio anni ’90, quando si tennero due gare all’Hungaroring. Furono entrambe singolari, perché nel 1990 si rischiò il boicottaggio a causa di un autodromo ritenuto troppo pericoloso per le 500cc. Poi, si gareggiò regolarmente. Nel 1992, invece, il GP fu caratterizzato da condizioni cangianti, partorendo un risultato a sorpresa.

La creazione del Balaton Park, inaugurato nel 2023, ha spinto gli ungheresi e la MotoGP a riprovarci. Si spera con più fortuna. A margine, il Balaton Park non va confuso con il fantomatico Balatonring, progetto naufragato malamente! Il nome è simile, ma questo autodromo sorge sul lato opposto del lato Balaton rispetto a quello dove avrebbe dovuto essere costruita l’altra pista!

MOTOGP – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025

VENERDÌ 22 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 23 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA (I)

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA (II)

DOMENICA 24 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP UNGHERIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Ungheria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 23 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 24 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 15.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 17.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP