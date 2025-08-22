MotoGP, Pedro Acosta sorprende tutti nelle pre-qualifiche a Balaton Park. 2° Marc Marquez e Bagnaia in Q1

Lo spagnolo Pedro Acosta è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del GP d’Ungheria, 14° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, l’alfiere della KTM ha fermato i cronometri sul tempo di 1:37.061, precedendo di appena 6 millesimi il leader della classifica iridata, Marc Marquez (Ducati ufficiale), e di 0.281 il fratello Alex (Ducati Gresini).

Un Acosta, dunque, in ascesa in sella alla moto austriaca e desideroso di dar seguito ai suoi riscontri di rilievo in questa seconda parte di stagione. Una sessione nella quale hanno ottenuto la qualificazione alla Q2 di domani anche lo spagnolo Fermín Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing) che ha concluso in quarta posizione a 0.314 e un brillante Enea Bastianini (KTM Red Bull KTM Tech3) in quinta a 0.354.

Gli altri centauri che inizieranno le qualifiche dal secondo stint del time-attack di domani saranno Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 0.368, lo spagnolo Joan Mir (Honda) a 0.385, l’iberico Pol Espargaró (KTM Red Bull KTM Tech3) a 0.483, Luca Marini (Honda) a 0.527 e il francese Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.610.

Notte fonda, invece, per Francesco Bagnaia. Pecco non è andato oltre il 14° tempo odierno, distante dalla vetta 728 millesimi. Tante difficoltà per il piemontese nell’affrontare t-3 e t-4 in sella alla GP25 che si conferma per lui una moto difficile da portare al limite. Dovrà iniziare dalla Q1 il due-volte iridato in top-class e il feeling con la Rossa continua a mancare. Problemi anche per l’Aprilia, con lo spagnolo Jorge Martin 11° a 0.611 e Marco Bezzecchi 12° a 0.693.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP UNGHERIA MOTOGP 2025

1 Pedro Acosta 1:37.061 0.000 KTM Red Bull KTM Factory Racing

2 Marc Márquez 1:37.067 +0.006 Ducati Ducati Lenovo Team

3 Álex Márquez 1:37.342 +0.281 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

4 Fermín Aldeguer 1:37.375 +0.314 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

5 Enea Bastianini 1:37.415 +0.354 KTM Red Bull KTM Tech3

6 Franco Morbidelli 1:37.429 +0.368 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7 Joan Mir 1:37.446 +0.385 Honda Honda HRC Castrol

8 Pol Espargaró 1:37.544 +0.483 KTM Red Bull KTM Tech3

9 Luca Marini 1:37.588 +0.527 Honda Honda HRC Castrol

10 Fabio Quartararo 1:37.671 +0.610 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

11 Jorge Martín 1:37.672 +0.611 Ducati Prima Pramac Racing (nel file: Aprilia)

12 Marco Bezzecchi 1:37.754 +0.693 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

13 Fabio Di Giannantonio 1:37.785 +0.724 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

14 Francesco Bagnaia 1:37.789 +0.728 Ducati Ducati Lenovo Team

15 Brad Binder 1:37.876 +0.815 KTM Red Bull KTM Factory Racing

16 Ai Ogura 1:38.013 +0.952 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

17 Jack Miller 1:38.022 +0.961 KTM Red Bull KTM Tech3 (nel file: Yamaha)

18 Miguel Oliveira 1:38.072 +1.011 Aprilia Trackhouse MotoGP Team (nel file: Yamaha)

19 Raúl Fernández 1:38.242 +1.181 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

20 Johann Zarco 1:38.288 +1.227 Honda CASTROL Honda LCR

21 Álex Rins 1:38.379 +1.318 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team