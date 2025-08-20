MotoGP, Marc Marquez: “In Ungheria sarà un’altra storia, non abbiamo riferimenti”

Marc Marquez sarà inevitabilmente il favorito principale in occasione del Gran Premio d’Ungheria 2025, quattordicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP che si terrà questo weekend dal 20 al 22 agosto sull’inedita pista del Balaton Park. Un nuovo tracciato che potrebbe rimescolare le carte in tavola, mettendo magari in discussione la superiorità messa in evidenza dal fenomeno spagnolo nelle ultime uscite.

L’otto volte campione iridato, ormai sempre più vicino alla conquista del nono titolo, ha una striscia aperta di 6 doppiette consecutive Sprint+GP tra cui l’ultima realizzata al Red Bull Ring di Spielberg, un circuito in cui non aveva mai primeggiato nonostante le varie battaglie memorabili ai tempi della Honda contro le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo fino all’ultimo giro.

“Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria! Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Mi avevano fregato per tre anni consecutivi proprio all’ultima curva prima della bandiera a scacchi”, le parole del nativo di Cervera al sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale in vista del GP ungherese.

“Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un’altra storia, ci aspetta un venerdì un po’ più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo”, dice Marc.