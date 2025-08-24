MotoGP oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 24 agosto, andrà in scena il GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Baltaton Park assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, desideroso di realizzare un’altra doppietta e di rafforzare la sua leadership in campionato.

Un’egemonia senza fine per il “93”. Dopo aver conquistato la pole-position, la Sprint è stata una cavalcata vincente fin dal via. Mentre gli altri rischiavano di stendersi all’ingresso di curva-1, Marquez prendeva il largo, imponendo un ritmo inavvicinabile e nei fatti chiudendo la partita. Vedremo se quest’oggi assisteremo a una replica.

Dovrà prodursi in una grande rimonta Francesco Bagnaia. Un sabato disastroso per Pecco, solo 15° nel time-attack e 13° nella gara del sabato. Il feeling con la GP25 continua a non esserci e su un tracciato dove la frenata è così importante, la totale assenza di confidenza con l’anteriore fa la differenza in negativo. Da capire se oggi si potrà fare qualcosa di diverso.

La domenica del GP d’Ungheria sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 24 agosto

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Balaton Park (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP UNGHERIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; TV8 trasmetterà le differite delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, Now; TV8.it trasmetterà le differite delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 24 agosto

Ore 14.05 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 15.20 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 17.05 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro