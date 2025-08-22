MotoGP, Marc Marquez il più veloce in FP1 al Balaton Park. 4° Marini, in affanno Bagnaia

Marc Marquez continua a dimostrare la sua netta superiorità e domina anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. 1’37″956 il crono registrato in FP1 dallo spagnolo del team ufficiale Ducati, subito molto competitivo sull’inedita pista del Balaton Park e favorito d’obbligo per il prosieguo del weekend.

Il leader del campionato ha rifilato dei distacchi elevati a tutti i possibili avversari più temibili, mentre l’unico a contenere il gap sotto i tre decimi è stato il collaudatore della KTM Pol Espargarò (che sostituisce per l’occasione l’infortunato Maverick Viñales), secondo a 277 millesimi dalla vetta avendo avuto però il vantaggio di girare già a giugno sul nuovo tracciato magiaro con una MotoGP insieme ai test rider delle altre case.

Oltre mezzo secondo di ritardo da Marc invece per il resto della griglia, con Pedro Acosta terzo sulla KTM a 570 millesimi precedendo la sorprendente Honda di Luca Marini, quarto a 704 millesimi dalla testa. Quinto posto a 0.727 dal fratello per Alex Marquez davanti ad un gruppetto di italiani composto nell’ordine da Marco Bezzecchi (6° a 0.775), Franco Morbidelli (7° a 0.838 nonostante due cadute) ed Enea Bastianini (8° a 0.892).

Completano la top10 Fermin Aldeguer a 0.892 e Jorge Martin 10° a 1.039, mentre hanno fatto tanta fatica gli altri azzurri Fabio Di Giannantonio 12° a 1.136 e soprattutto Francesco Bagnaia, addirittura 15° a 1.383 dal compagno di squadra dopo un turno molto difficile.

CLASSIFICA FP1 GP UNGHERIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.956 20 22 306.8

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.233 21 21 0.277 0.277 305.0

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.526 19 21 0.570 0.293 302.5

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.660 17 21 0.704 0.134 302.5

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.683 20 22 0.727 0.023 301.6

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.731 20 22 0.775 0.048 302.5

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.794 19 19 0.838 0.063 297.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.848 16 23 0.892 0.054 303.3

9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.848 19 21 0.892 300.8

10 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.995 18 19 1.039 0.147 303.3

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.013 20 21 1.057 0.018 299.1

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.092 13 20 1.136 0.079 300.0

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.248 13 21 1.292 0.156 301.6

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.306 23 23 1.350 0.058 299.1

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.339 20 21 1.383 0.033 305.0

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.409 15 20 1.453 0.070 300.0

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.581 23 24 1.625 0.172 300.0

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.624 20 21 1.668 0.043 303.3

19 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.670 22 23 1.714 0.046 301.6

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.887 16 22 1.931 0.217 299.1

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.166 22 23 2.210 0.279 301.6