Moto3, Quiles apre il poker spagnolo nella FP2 in Ungheria. Ottavo Foggia e decimo Pini

Si parla spagnolo nella seconda sessione delle prove libere del GP d’Ungheria in Moto3. Nella FP2, infatti, il miglior tempo è stato realizzato da Maximo Quiles (1’45”812). Il pilota del Team Aspar ha preceduto i connazionali David Munoz (+0.194), Adrian Fernandez (+0.234) ed il leader della classifica generale Jose Antonio Rueda (+0.299).

Quiles è stato protagonista anche di due cadute durante la FP2, entrambe senza conseguenze. Lo spagnolo, nonostante questi due inconvenienti, è comunque riuscito a mettere il proprio nome in testa alla classifica ed ora punta a conquistare anche la pole position nelle qualifiche che si terranno tra qualche ora.

Quinta posizione, invece, per l’australiano Joel Kelso (+0.406), che ha preceduto gli spagnoli David Almansa (+0.532) ed Angel Piqueras (+0.688). All’ottavo posto il migliore degli azzurri, Dennis Foggia, staccato di quasi otto decimi (+0.768) dal compagno di scuderia.

Nono l’ennesimo spagnolo Alvaro Carpe (+0.887) davanti a Guido Pini, che aveva stabilito il miglior tempo nella FP1. Il pilota italiano ha chiuso al decimo posto la seconda sessione con un ritardo superiore ai nove decimi (+0.907) rispetto al leader. Molto più indietro gli altri piloti italiani: 17° Nicola Carraro, 21° Stefano Nepa, 23° Leonardo Abruzzo e 25° Riccardo Rossi.