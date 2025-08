Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (3 agosto): orari, tv, italiani in gara

Domenica 3 agosto all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena l’ultima giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-9 lo schedule prevede le semifinali e la finale della gara maschile dalla piattaforma.

Riccardo Giovannini sarà l’unico rappresentante del Bel Paese dai dieci metri e l’obiettivo sarà quello di ottenere un punteggio degno di una prova iridata come quella in Asia. Puntare all’accesso alla finale sarà molto difficile dal momento che il coefficiente di difficoltà delle proprie rotazioni non sia così elevato. Vedremo cosa accadrà…

L’ultima giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-9.

MONDIALI TUFFI 2025

Domenica 3 agosto (orari italiani)

Ore 04.00: piattaforma 10m uomini (semifinali) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Ore 11.30: piattaforma 10m uomini (finale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix.

AZZURRI IN GARA

Ore 04.00: piattaforma 10m uomini (semifinali) – Riccardo Giovannini

Ore 11.30: piattaforma 10m uomini (finale) – Riccardo Giovannini (Eventuale)

