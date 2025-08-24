Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 24 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 24 agosto, sesta e ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-6 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia ha fatto vedere grandi cose. Ci si avvia allo sprint conclusivo e il Bel Paese può contare su un numero consistente di medaglie, pari a 2 ori, 1 argento e 5 bronzi.

Tutto avrà inizio alle 08.02 italiane con le batterie dei 200 dorso maschili. Daniele Del Signore e Matteo Venini si giocheranno le proprie chance per approdare nella finale pomeridiana, ricordando Del Signore d’oro nei 50. Nelle heat dei 200 rana donne avrà lo stesso obiettivo Mia Franco, nella consapevolezza dell’alto coefficiente di difficoltà.

Stessa storia e stesso mare nelle batterie dei 200 stile libero donne dove Bianca Nannuncci e Alessandra Mao dovranno fare i conti con competitors altamente qualificate e competitive. Le staffette 4×100 miste (uomini e donne) vorranno il pass per l’atto conclusivo, mentre Francesco Volpe vorrà migliorarsi nei 1500 stile libero uomini. Al pomeriggio, Carlos D’Ambrosio nei 100 sl e Caterina Santambrogio nei 100 farfalla saranno chiamati all’appello.

L’ultima giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, domenica 24 agosto, e godrà della copertura televisiva di RaiSport HD limitatamente alle finali; in streaming su RaiPlay (finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del sesto giorno di gare.

AZZURRI IN GARA

Domenica 24 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

08:02 200 dorso uomini – Batterie (Daniele Del Signore, Matteo Venini)

08:28 200 rana donne – Batterie (Mia Franco)

08:53 200 farfalla uomini – Batterie (Nessun italiano)

09:15 200 stile libero donne – Batterie (Bianca Nannucci, Alessandra Mao)

09:47 4×100 mista uomini – Batterie (Italia)

10:08 4×100 mista donne – Batterie (Italia)

10:32 1500 stile libero uomini – Serie lente (Francesco Volpe)

Sessione serale

17:02 100 stile libero uomini – Finale (Carlos D’Ambrosio)

17:08 200 rana donne – Finale

17:16 200 dorso uomini – Finale

17:28 100 farfalla donne – Finale (Caterina Santambrogio)

17:39 1500 stile libero uomini – Serie veloce

18:05 50 stile libero donne – Finale

18:16 200 farfalla uomini – Finale

18:27 50 rana uomini – Finale

18:38 200 stile libero donne – Finale

18:50 4×100 mista uomini – Finale

19:04 4×100 mista donne – Finale

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (finali)

Diretta streaming: RaiPlay (solo finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).

Diretta testuale: OA Sport.