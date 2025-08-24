NuotoSport in tv
Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 24 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, domenica 24 agosto, sesta e ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-6 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia ha fatto vedere grandi cose. Ci si avvia allo sprint conclusivo e il Bel Paese può contare su un numero consistente di medaglie, pari a 2 ori, 1 argento e 5 bronzi.
Tutto avrà inizio alle 08.02 italiane con le batterie dei 200 dorso maschili. Daniele Del Signore e Matteo Venini si giocheranno le proprie chance per approdare nella finale pomeridiana, ricordando Del Signore d’oro nei 50. Nelle heat dei 200 rana donne avrà lo stesso obiettivo Mia Franco, nella consapevolezza dell’alto coefficiente di difficoltà.
Stessa storia e stesso mare nelle batterie dei 200 stile libero donne dove Bianca Nannuncci e Alessandra Mao dovranno fare i conti con competitors altamente qualificate e competitive. Le staffette 4×100 miste (uomini e donne) vorranno il pass per l’atto conclusivo, mentre Francesco Volpe vorrà migliorarsi nei 1500 stile libero uomini. Al pomeriggio, Carlos D’Ambrosio nei 100 sl e Caterina Santambrogio nei 100 farfalla saranno chiamati all’appello.
L’ultima giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, domenica 24 agosto, e godrà della copertura televisiva di RaiSport HD limitatamente alle finali; in streaming su RaiPlay (finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del sesto giorno di gare.
MONDIALI NUOTO JUNORES 2025
Domenica 24 agosto (orari italiani)
Sessione mattutina
08:02 200 dorso uomini – Batterie
08:28 200 rana donne – Batterie
08:53 200 farfalla uomini – Batterie
09:15 200 stile libero donne – Batterie
09:47 4×100 mista uomini – Batterie
10:08 4×100 mista donne – Batterie
10:32 1500 stile libero uomini – Serie lente
Sessione serale
17:02 100 stile libero uomini – Finale
17:08 200 rana donne – Finale
17:16 200 dorso uomini – Finale
17:28 100 farfalla donne – Finale
17:39 1500 stile libero uomini – Serie veloce
18:05 50 stile libero donne – Finale
18:16 200 farfalla uomini – Finale
18:27 50 rana uomini – Finale
18:38 200 stile libero donne – Finale
18:50 4×100 mista uomini – Finale
19:04 4×100 mista donne – Finale
AZZURRI IN GARA
Domenica 24 agosto (orari italiani)
Sessione mattutina
08:02 200 dorso uomini – Batterie (Daniele Del Signore, Matteo Venini)
08:28 200 rana donne – Batterie (Mia Franco)
08:53 200 farfalla uomini – Batterie (Nessun italiano)
09:15 200 stile libero donne – Batterie (Bianca Nannucci, Alessandra Mao)
09:47 4×100 mista uomini – Batterie (Italia)
10:08 4×100 mista donne – Batterie (Italia)
10:32 1500 stile libero uomini – Serie lente (Francesco Volpe)
Sessione serale
17:02 100 stile libero uomini – Finale (Carlos D’Ambrosio)
17:08 200 rana donne – Finale
17:16 200 dorso uomini – Finale
17:28 100 farfalla donne – Finale (Caterina Santambrogio)
17:39 1500 stile libero uomini – Serie veloce
18:05 50 stile libero donne – Finale
18:16 200 farfalla uomini – Finale
18:27 50 rana uomini – Finale
18:38 200 stile libero donne – Finale
18:50 4×100 mista uomini – Finale
19:04 4×100 mista donne – Finale
PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (finali)
Diretta streaming: RaiPlay (solo finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).
Diretta testuale: OA Sport.