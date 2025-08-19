NuotoSport in tv
Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, martedì 19 agosto, prima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-1 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, in una stagione lunga che ha avuto nella competizione mondiale assoluta a Singapore il faro.
Si comincia alle 08.30 con le batterie. I 400 stile libero uomini apriranno le danze. Francesco Volpe e Alberto Ferrazza andranno a caccia del pass per la finale nella sessione serale. Nelle heat dei 50 rana femminili Irene Burato e Mia Franco vorranno mettersi in evidenza. Stesso discorso per Daniele Del Signore e Matteo Venini nelle batterie dei 100 dorso.
Nei 100 rana uomini Gabriele Garzia e Michele Longobardo saranno messi alla prova, come Benedetta Boscaro e Ludovica Di Maria nei 100 dorso donne. A conclusione del programma mattutino ci saranno le heat della 4×100 stile libero maschile e della 4×200 stile libero femminile, entrambe le prove con l’Italia ai blocchi di partenza.
La prima giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, martedì 19 agosto, e godrà della copertura streaming limitatamente a semifinali e finali su RaiPlay Sport 1. È prevista la differita in tv su RaiSport HD a partire dalle ore 20.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del primo giorno di gare.
MONDIALI NUOTO JUNORES 2025
Martedì 19 agosto (orari italiani)
Sessione mattutina
08:32 400 stile libero uomini – Batterie
09:24 50 rana donne – Batterie
09:37 100 dorso uomini – Batterie
09:58 400 misti donne – Batterie
10:31 100 rana uomini – Batterie
10:53 100 dorso donne – Batterie
11:15 4×100 stile libero uomini – Batterie
11:35 4×200 stile libero donne – Batterie
Sessione seriale
17:02 400 stile libero uomini – Finale
17:11 50 rana donne – Semifinali
17:18 100 dorso uomini – Semifinali
17:26 400 misti donne – Finale
17:42 100 rana uomini – Semifinali
17:50 100 dorso donne – Semifinali
18:03 4×100 stile libero uomini – Finale
18:12 4×200 stile libero donne – Finale
AZZURRI IN GARA
Martedì 19 agosto
Sessione mattutina
08:32 400 stile libero uomini – Batterie (Francesco Volpe, Alberto Ferrazza)
09:24 50 rana donne – Batterie (Irene Burato, Mia Franco)
09:37 100 dorso uomini – Batterie (Daniele Del Signore, Matteo Venini)
09:58 400 misti donne – Batterie (Nessuna azzurra al via)
10:31 100 rana uomini – Batterie (Gabriele Garzia, Michele Longobardo)
10:53 100 dorso donne – Batterie (Benedetta Boscaro, Ludovica Di Maria)
11:15 4×100 stile libero uomini – Batterie (Italia)
11:35 4×200 stile libero donne – Batterie (Italia)
