Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 19 agosto, prima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-1 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista, in una stagione lunga che ha avuto nella competizione mondiale assoluta a Singapore il faro.

Si comincia alle 08.30 con le batterie. I 400 stile libero uomini apriranno le danze. Francesco Volpe e Alberto Ferrazza andranno a caccia del pass per la finale nella sessione serale. Nelle heat dei 50 rana femminili Irene Burato e Mia Franco vorranno mettersi in evidenza. Stesso discorso per Daniele Del Signore e Matteo Venini nelle batterie dei 100 dorso.

Nei 100 rana uomini Gabriele Garzia e Michele Longobardo saranno messi alla prova, come Benedetta Boscaro e Ludovica Di Maria nei 100 dorso donne. A conclusione del programma mattutino ci saranno le heat della 4×100 stile libero maschile e della 4×200 stile libero femminile, entrambe le prove con l’Italia ai blocchi di partenza.

La prima giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, martedì 19 agosto, e godrà della copertura streaming limitatamente a semifinali e finali su RaiPlay Sport 1. È prevista la differita in tv su RaiSport HD a partire dalle ore 20.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del primo giorno di gare.

AZZURRI IN GARA

Martedì 19 agosto

Sessione mattutina

08:32 400 stile libero uomini – Batterie (Francesco Volpe, Alberto Ferrazza)

09:24 50 rana donne – Batterie (Irene Burato, Mia Franco)

09:37 100 dorso uomini – Batterie (Daniele Del Signore, Matteo Venini)

09:58 400 misti donne – Batterie (Nessuna azzurra al via)

10:31 100 rana uomini – Batterie (Gabriele Garzia, Michele Longobardo)

10:53 100 dorso donne – Batterie (Benedetta Boscaro, Ludovica Di Maria)

11:15 4×100 stile libero uomini – Batterie (Italia)

11:35 4×200 stile libero donne – Batterie (Italia)

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, ci sarà la differita dalle 20.00 su RaiSport HD delle semifinali e delle finali di oggi.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (solo semifinali e finali nella sessione serale)

Diretta testuale: OA Sport